Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Από σήμερα η Καλαμαριά συνδέεται με το Μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας πραγματικότητα μια εξέλιξη που περίμεναν εδώ και καιρό πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να επωφεληθούν από τη νέα σύνδεση, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.

Παράλληλα, η λειτουργία της σύνδεσης αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης, καθώς εκτιμάται ότι θα κυκλοφορούν λιγότερα οχήματα.

Η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ. στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου, ενώ για το κοινό οι σταθμοί θα ανοίξουν πύλες στις 15:00.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Νοεμβρίου 2024, ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε με επιτυχία τη βασική γραμμή του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα μετρό στην Ευρώπη, το οποίο συνυπάρχει με σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς που αντανακλούν τη μακρά και διαχρονική ιστορία της πόλης.

Παρουσία του πρωθυπουργού τα εγκαίνια

Τα εγκαίνια θα γίνουν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίσκεψή του περιλαμβάνει επίσης σειρά συναντήσεων και συσκέψεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αναμένεται περίπου στις 9:30 το πρωί.

4,8 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέοι σταθμοί

Στο δίκτυο προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής, ενώ η Μίκρα συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του Μετρό.

Συγκεκριμένα, στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται πέντε ακόμη: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Ο νέος κλάδος έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα.

Ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία του έργου ήταν η σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο, ανάμεσα στους σταθμούς Νομαρχία και 25ης Μαρτίου.

Η λειτουργία της επέκτασης εντάσσεται στο σύστημα των αυτόματων συρμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, από τα τρία τρένα που θα κινούνται προς την Καλαμαριά, τα δύο θα συνεχίζουν προς τον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ το ένα θα κατευθύνεται προς τη Νέα Ελβετία. Η αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθείται και στην επιστροφή.

Σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα των συρμών στον βασικό κορμό αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα τρία λεπτά.

Στον κλάδο της Καλαμαριάς, η χρονική απόσταση μεταξύ των συρμών θα είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη λειτουργίας με 20 συρμούς, αριθμός που, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορεί να εξασφαλίσει χρονική απόσταση μικρότερη των τριών λεπτών στο συνολικό δίκτυο.

Τα εγκαίνια στη Μίκρα

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιείται στον σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος της συγκεκριμένης επέκτασης και διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο για τους προσκεκλημένους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Μετρό αναμένεται να προσδώσει μεγαλύτερη αξία στις γειτονικές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και του Φοίνικα.

Ενιαίo δίκτυο και όχι ξεχωριστή γραμμή

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν αποτελεί ανεξάρτητη γραμμή, αλλά έναν από τους κλάδους του ενιαίου δικτύου.

Ο ένας κλάδος κατευθύνεται προς την Καλαμαριά και ο δεύτερος προς τη Νέα Ελβετία, με το σύστημα να λειτουργεί συνολικά ως ένα ενιαίο δίκτυο.

Από τη Μίκρα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό σε 24-26 λεπτά

Η επέκταση αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης για τους κατοίκους της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά, ενώ η μετάβαση από τη Μίκρα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τη διαχείριση της κυκλοφορίας από το αυτόματο σύστημα.

Ο Νίκος Ταχιάος εξηγεί ότι το σύστημα λειτουργεί αυτόματα και υπολογίζει τη θέση των υπόλοιπων συρμών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εισέρχονται, εξέρχονται και κινούνται στη διακλάδωση.

Οι σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι ο νέος κλάδος προς την Καλαμαριά μπορεί να προσελκύσει από 63.000 έως 80.000 επιβάτες, ενώ περίπου 12.000 οχήματα εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Πληρωμή εισιτηρίου με τραπεζική κάρτα

Η Μίκρα αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης, η οποία περνά από τη Νομαρχία, τη Νέα Κρήνη, την Αρετσού και την Καλαμαριά. Η μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών ανέρχεται περίπου στα 900 μέτρα.

Ο κ. Ταχιάος αναφέρεται ειδικότερα στον σταθμό της Αρετσούς, τον οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα βαθύ. Όπως σημειώνει, η διαμόρφωσή του δίνει ήδη μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η περιοχή στο μέλλον.

Παράλληλα, στον κλάδο της επέκτασης προς την Καλαμαριά έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας απευθείας στις πύλες, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση εισιτηρίου.

Στόχος είναι το συγκεκριμένο σύστημα να επεκταθεί και στη βασική γραμμή, ώστε η διαδικασία πληρωμής να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρο το δίκτυο.

Η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη ο επόμενος στόχος

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο την ολοκλήρωση ενός έργου. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης, με την Οδό Πόντου να βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο.«Το Μετρό θα επεκταθεί στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για εμάς», δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο Νίκος Ταχιάος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη επέκταση ως την επόμενη μεγάλη προτεραιότητα του Μετρό, καθώς αφορά περιοχές με σημαντική πληθυσμιακή και κυκλοφοριακή δυναμική, όπως η Σταυρούπολη, οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύοσμος και η Ηλιούπολη.

«Το Μετρό θα πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, ο σχεδιασμός δεν βασίζεται μόνο στην αναπτυξιακή εικόνα της πόλης, αλλά και στα δεδομένα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, τα οποία καταγράφουν τη ζήτηση και τις ανάγκες μετακίνησης.

Για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για πρόδρομες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την ολοκλήρωση των μελετών.

Στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι το έργο να αποκτήσει την απαιτούμενη ωριμότητα, ώστε να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ.

«Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για να ενταχθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο στοχεύουμε, στο επόμενο ΕΣΠΑ, το Μετρό της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης», αναφέρει ο υφυπουργός.

Το υπουργείο έχει προχωρήσει στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όμως η εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα είναι αυτή που θα καθορίσει και τον χρόνο έναρξης των εργασιών για τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι νέες λεωφορειακές γραμμές από 1η Σεπτεμβρίου

Οι αλλαγές που φέρνει η λειτουργία του Μετρό στην Καλαμαριά συνοδεύονται από νέο και τροποποιημένο σχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Εξαίρεση αποτελεί η γραμμή Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο Μακεδονία», η οποία ξεκινά τη λειτουργία της στις 27 Αυγούστου, την ίδια ημέρα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι γραμμές:

Μ2: Σταθμός Μετρό Μίκρα – ΙΚΕΑ

6Α: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Σταθμός Μετρό Μίκρα

6Β: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Σταθμός Μετρό Μίκρα

7Τ: Τοπικό Καλαμαριάς

33: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου

33Α: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία

33Β: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – μέσω CDI

39: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια

39Α: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία

39Β: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – μέσω CDI

39Σ: Άγιος Ιωάννης – Κηφισιά – The Mart

*Φωτογραφίες: Βασίλης Βερβερίδης, Motion Team<p>

iefimerida.gr