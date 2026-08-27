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Η πρωτοφανής σε μέγεθος καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα αποτυπώνεται με εντυπωσιακό τρόπο σε προσομοίωση, η οποία δείχνει πώς η κατάρρευση ενός παγετώνα και η επακόλουθη μετακίνηση τεράστιων ποσοτήτων πάγου, βράχων, λάσπης και νερού μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αφανίσουν μια ολόκληρη κοιλάδα και ό,τι βρίσκεται σε αυτήν.



Το βίντεο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την καταστροφή της 26ης Αυγούστου στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιστημονικές εκτιμήσεις, η καταστροφή ξεκίνησε από κατάρρευση τμήματος παγετώνα, η οποία προκάλεσε τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων.

Το υλικό κατέληξε στον ποταμό Lhende Khola και προκάλεσε ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα λάσπης και νερού που σάρωσε υποδομές, δρόμους και οικισμούς.

Το φαινόμενο αρχικά είχε αποδοθεί σε σεισμό, όμως η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS αναθεώρησε την αρχική εκτίμηση και κατέληξε ότι επρόκειτο για κατάρρευση παγετώνα και επακόλουθη ροή συντριμμιών.

Όταν λιώνει ο πάγος, αλλάζει ολόκληρο το βουνό

Η επιστημονική εικόνα είναι πιο σύνθετη από μια απλή αφήγηση περί «απότομης υπερθέρμανσης» που αναφέρεται γενικότερα σε πολλά μμε και social media.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη τον άμεσο υπεύθυνο κάθε κατολίσθησης ή κατάρρευσης παγετώνα. Μπορεί όμως να μεταβάλλει τις συνθήκες που κάνουν τα ορεινά συστήματα περισσότερο ασταθή.

Η άνοδος της θερμοκρασίας επιταχύνει την υποχώρηση και απώλεια μάζας των παγετώνων, ενώ το νερό από το λιώσιμο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία και διεύρυνση παγετωνικών λιμνών.

Πολλές από αυτές συγκρατούνται από φυσικά φράγματα από πάγο και μοραίνες (σωροί από πέτρες, βράχια, χαλίκια, άμμο και άλλα υλικά που μεταφέρει και αφήνει πίσω του ένας παγετώνας καθώς κινείται ή λιώνει) τα οποία δεν έχουν την ίδια σταθερότητα με ένα τεχνητό φράγμα.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό σκεφτείτε τον παγετώνα σαν μια τεράστια «μπουλντόζα» από πάγο: καθώς κατεβαίνει το βουνό, παρασύρει υλικά. Όταν υποχωρεί, αυτά τα υλικά παραμένουν συγκεντρωμένα και σχηματίζουν φυσικά αναχώματα.

Στην περίπτωση των Ιμαλαΐων, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οι μοραίνες μπορούν να λειτουργούν ως φυσικά φράγματα παγετωνικών λιμνών. Πίσω από ένα τέτοιο ανάχωμα μπορεί να συγκεντρώνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Το πρόβλημα είναι ότι ένα φυσικό φράγμα από μοραίνη δεν είναι συμπαγές όπως ένα τσιμεντένιο φράγμα. Αποτελείται από ετερογενή υλικά και μπορεί να διαβρωθεί ή να καταρρεύσει.

Αν μια κατολίσθηση ή ένα κομμάτι παγετώνα πέσει μέσα στη λίμνη, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο κύμα, να υπερχειλίσει τη μοραίνη και να απελευθερώσει απότομα το νερό.

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), δηλαδή ξαφνική πλημμύρα από την κατάρρευση φυσικού φράγματος παγετωνικής λίμνης.

#Enterate Esta es la secuencia de los cuatro momento que desencadenaron terrorífico aluvión entre China y Nepal



Escucha la ruptura de un glaciar en el Tíbet que provoca inundaciones devastadoras en las zonas fronterizas de Nepal.



Debido al peso del agua, se colapsaron las… pic.twitter.com/KhbxnZEJdj — Lilia Torrentera G. (@LTorrenter16328) August 26, 2026

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια κατολίσθηση που καταλήγει σε μια τέτοια λίμνη μπορεί να προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα. Το κύμα μπορεί στη συνέχεια να διαβρώσει ή να καταστρέψει το φυσικό φράγμα, απελευθερώνοντας απότομα τεράστιες ποσότητες νερού.

🇳🇵🚨 The USGS says that the seismic signal initially recorded as an earthquake in Nepal was actually caused by a powerful landslide: an avalanche of ice and rock from a glacier, and not by a natural tectonic movement. pic.twitter.com/L7q3nrXo0f — Brazil Press (@brazilpress) August 26, 2026

Τα Ιμαλάια θερμαίνονται ταχύτερα

Οι επιστημονικές ενδείξεις για την περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2026 αναφέρει ότι το σύστημα Ινδοκούς-Ιμαλαΐων θερμαίνεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η απώλεια παγετώνων και οι αλλαγές στο μόνιμα παγωμένο έδαφος αυξάνουν τους γεωλογικούς κινδύνους.

Άλλη μελέτη του 2026 σημειώνει ότι η υποχώρηση της κρυόσφαιρας των Ιμαλαΐων οδηγεί στη δημιουργία και επέκταση παγετωνικών λιμνών και αυξάνει τον κίνδυνο GLOF.

Οι ερευνητές έχουν καταγράψει περισσότερα από 388 τέτοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων και του Καρακορούμ.

Μια περιοχή που βρίσκεται ήδη υπό επιστημονική παρακολούθηση

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι επιστήμονες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει υπολογιστικά μοντέλα για να προσομοιώσουν τέτοιου είδους αλυσιδωτές καταστροφές κοντά στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 εξέτασε την παγετωνική λίμνη Qiangzongke Co στο νοτιοδυτικό Θιβέτ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επιφάνειά της αυξήθηκε κατά 194% από το 1975 έως το 2024, ενώ εντόπισαν ασταθή πλαγιά στις όχθες της, με μέγιστη ετήσια μετατόπιση άνω των 100 χιλιοστών.

Το μοντέλο έδειξε ότι μια πιθανή κατολίσθηση θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρα με μέγιστη παροχή περίπου 19.000 κυβικών μέτρων νερού το δευτερόλεπτο, απειλώντας κτίρια τόσο στην Κίνα όσο και στο Νεπάλ.

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για ένα θεωρητικό σενάριο. Οι επιστήμονες μελετούν ήδη το πώς μια μικρή αρχική αστοχία σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να εξελιχθεί σε αλυσιδωτή καταστροφή εκατοντάδες χιλιόμετρα χαμηλότερα.

चीन का हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचा जहां ग्लेशियर टूटा था और उससे निकले पानी ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। इस घटना को GLOF कहते हैं।



ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (#GLOF) तब आ सकता है, जब ग्लेशियर द्वारा रोकी गई झील का बांध अचानक टूट जाए। 🌊🧊



पानी के दबाव और ग्लेशियर में बनी… pic.twitter.com/TPSyOsK4Zc — Ashish rai (@journorai) August 27, 2026

Το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον

Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι κάθε κατολίσθηση ή κάθε πλημμύρα στα Ιμαλάια οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι σεισμοί, οι ακραίες βροχοπτώσεις, η γεωλογία και η ανθρώπινη δραστηριότητα παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες.

Αυτό που αλλάζει, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι το ίδιο το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα: λιγότερος πάγος, περισσότερες και μεγαλύτερες παγετωνικές λίμνες, τήξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους και αυξημένη αστάθεια σε ορισμένες ορεινές πλαγιές.

Έτσι, ένα γεγονός που ξεκινά σε μια απομονωμένη παγετωνική ζώνη μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε μια καταστροφή που χτυπά ολόκληρες κοιλάδες.

Και η προσομοίωση δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό.



skai.gr