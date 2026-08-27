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Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τόσο εντείνονται οι πιέσεις από τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ προς την Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους. Λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως ο πληθωρισμός μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέλθει στο 4%.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ κυβερνητικά μέτρα που αφορούν το μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, την επιδότηση της τιμής του ηλεκτρισμού για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Χθες, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, στις παρεμβάσεις τους, τόνισαν την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού με μέτρα για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή και των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

ΔΗΣΥ: Να δοθεί έμφαση στους ευάλωτους

Ο ΔΗΣΥ καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό, ώστε να μειωθεί ουσιαστικά το υψηλό κόστος που πληρώνουν πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, τονίζει πως το συνολικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, που αφορούν επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, την εγκατάσταση περισσότερων φωτοβολταϊκών, με έμφαση στις οικίες ευάλωτων νοικοκυριών και σε μικρές επιχειρήσεις, καθώς και την αναβάθμιση του δικτύου για απορρόφηση περισσότερης πράσινης ενέργειας. Αναφέρει, επίσης, πως απαιτείται η ολοκλήρωση του έργου στο Βασιλικό, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της νέας ανταγωνιστικής αγοράς, με προώθηση των ώριμων έργων ΑΠΕ, καλύτερες δημόσιες μεταφορές, με προτεραιότητα στα σχολικά λεωφορεία, καθώς και η εισαγωγή σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων, με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, θα πρέπει να προωθηθούν υποδομές φόρτισης και να ενθαρρυνθεί η ηλεκτροκίνηση. Επίσης, προτείνει στοχευμένη εισοδηματική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, που είναι αντιμέτωποι με δυσανάλογο βάρος.

Καταλήγοντας, σημειώνει πως στο σχεδιασμό θα πρέπει να εντάσσεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector.

ΑΚΕΛ: Φορολόγηση υπερκερδών

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, τόνισε την ανάγκη συνολικού πλάνου στήριξης της κοινωνίας.

Όπως είπε, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα που να περιλαμβάνουν μειώσεις στη φορολογία της ενέργειας και των καυσίμων, όπως η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, η φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια και τις τράπεζες, καθώς και η επέκταση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα και ενοίκια καλπάζει και οι τιμές στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα έχουν αυξηθεί, ο υπουργός Οικονομικών δεν βρίσκει κανέναν λόγο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, κάνοντας μάλιστα υποδείξεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους.

«Δεν αρκεί ο υπουργός Οικονομικών να ομολογεί ότι η ακρίβεια έχει επιστρέψει, ούτε αρκεί να μας προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4% στο τέλος του χρόνου. Εκείνο που θα έπρεπε να πει είναι ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησής του», κατέληξε.

Μέτρα ζητά και το ΚΕΒΕ

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και το ΚΕΒΕ, το οποίο τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Κανονικά θα προχωρήσει το καλώδιο

Στο μεταξύ, σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ο Έλληνας κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε πως θα προχωρήσει κανονικά, βάσει των νέων σχεδιασμών.

Παράλληλα, είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο, αν χρειαστεί, σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει σε νέα πρόκληση.