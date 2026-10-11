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Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου μεταφέρθηκαν ένας 20χρονος και μία 30χρονη, έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου, στο ύψος της Τσάδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:00, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος και κινείτο με κατεύθυνση προς την Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε η 30χρονη και κινείτο προς την Πόλη Χρυσοχούς.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για παρακολούθηση προληπτικά.

Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου και φέρουν κάποιες εκδορές.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού.