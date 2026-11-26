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Με έντονες διαφωνίες, με αιχμές, ενστάσεις και προειδοποιήσεις μεταξύ Κατηγορούσας Αρχής και υπεράσπισης, συνεχίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η εκδίκαση της υπόθεσης των κατ’ ισχυρισμών απόρρητων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία εντοπίστηκαν τον Απρίλιο του 2025, σε οικία δεσμοφύλακα.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε η μαρτυρία πρώην κατάδικου, ο οποίος εξέτισε επταετή ποινή φυλάκισης, καθώς και αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής όπως οι ερωτήσεις αναφορικά με τα αδικήματα, για τα οποία καταδικάστηκε, απαντηθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον δικηγόρο της πρώτης κατηγορουμένης, Κρις Τριανταφυλλίδη, να εκφράζει ένσταση και να αμφισβητεί τη σκοπιμότητα του αιτήματος.

Από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής, ο Βασίλης Μπίσσας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των σχολίων, θα ζητούσε όπως η δίκη διεξαχθεί εξ ολοκλήρου κεκλεισμένων των θυρών.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης έκανε λόγο για «απειλή», καλώντας τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής να αποσύρει ολόκληρη την υπόθεση.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι ερωτήσεις αφορούσαν αποκλειστικά τα αδικήματα για τα οποία είχε καταδικαστεί ο μάρτυρας, ενώ η δεύτερη κατηγορούμενη, η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της, ανέφερε ότι η διεξαγωγή διαδικασιών κεκλεισμένων των θυρών σε υποθέσεις τέτοιου είδους αποσκοπεί στην προστασία του θύματος και όχι του θύτη.

Το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να εξετάσει το αίτημα και τις σχετικές αγορεύσεις, ενώ μετά τη διακοπή ο κ. Τριανταφυλλίδης απέσυρε τελικά τις σχετικές ερωτήσεις του.

Ωστόσο, το ζήτημα επανήλθε, όταν η δεύτερη κατηγορούμενη ζήτησε να υποβάλει πρόσθετες ερωτήσεις στον μάρτυρα για την καταδίκη του.

Τελικά, το Δικαστήριο αποφάσισε όπως οι συγκεκριμένες ερωτήσεις υποβληθούν κεκλεισμένων των θυρών, διατάσσοντας την αποχώρηση από την αίθουσα των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και όλων των παρευρισκομένων, πλην των δικηγόρων.

Μαρτυρία για μεταφορά κιβωτίων με τρόλεϊ

Νωρίτερα, το Κακουργιοδικείο άκουσε την κατάθεση του πρώην κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών, Ν.Χ., ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεταφορά κιβωτίων με αντικείμενα και μαύρων ρούχινων τσαντών που περιείχαν κόλλες χαρτιού, με τη χρήση τρόλεϊ, κατόπιν οδηγιών του τρίτου κατηγορουμένου.

Όπως κατέθεσε, μετέφερε τις κάσες τέσσερις με πέντε φορές, διευκρινίζοντας ότι αυτό συνέβη μέσα σε μία ημέρα.

Ανέφερε ότι τις μετέφερε στις αψίδες ελέγχου της εισόδου, χωρίς να γνωρίζει πού κατέληξαν στη συνέχεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Τριανταφυλλίδη, ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνώριζε ποιος τοποθέτησε τα αντικείμενα στα κιβώρια, τι περιείχαν, ούτε κατά πόσον αφαιρέθηκαν αντικείμενα από αυτές.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στα γραφεία της Διεύθυνσης, είπε ότι καθάριζε το γραφείο της τότε Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών πάντοτε υπό την επιτήρηση δεσμοφύλακα.

Διευκρίνισε ότι δεν είχε κλειδί και ότι η πρόσβαση στον χώρο γινόταν με τη βοήθεια δεσμοφυλάκων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πόρτα ήταν μισάνοιχτη.

Σε σχέση με τις κάμερες ασφαλείας στον χώρο, ανέφερε ότι υπήρχαν σε διάφορα σημεία, ακόμη και στο γραφείο της Διεύθυνσης.

Ερωτηθείς κατά πόσον οι μεταφορές των κιβωτίων γίνονταν μυστικά, απάντησε ότι δεν θεωρούσε πως υπήρχε μυστικότητα, καθώς πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Ν.Χ. αναφέρθηκε, επίσης, σε ισχυρισμό για την παρουσία ποδοσφαιρικών μπαλών στο γραφείο, λέγοντας ότι είχε δει μία μπάλα πάνω σε έπιπλο, χωρίς να γνωρίζει εάν επρόκειτο για τις συγκεκριμένες μπάλες στις οποίες γινόταν αναφορά.

Κατά την αντεξέτασή του, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες, για τις οποίες τελικά καταδικάστηκε σε επταετή ποινή φυλάκισης, αρχικά τις αρνήθηκε και στη συνέχεια τις παραδέχθηκε.

Συμφώνησε, επίσης, με την επισήμανση του δικηγόρου Κρις Τριανταφυλλίδη ότι και στις δύο περιπτώσεις θεωρούσε πως ενεργούσε προς όφελός του.

«Άμα σου συμφέρει λες α’ και όταν σου συμφέρεις λες β’», είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Διαφωνία για πορτρέτο της Άννας Αριστοτέλους

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Α.Κ., επίσης πρώην κατάδικος, ο οποίος αναφέρθηκε σε πορτρέτο που φιλοτέχνησε της πρώην Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών και το οποίο, όπως είπε, της προσέφερε ως δώρο.

Κατά την κυρίως εξέτασή του, ανέφερε ότι ασχολείτο με τη ζωγραφική κατά την περίοδο που βρισκόταν στις Φυλακές, προκειμένου να περνά την ώρα του, και ότι αποφάσισε ο ίδιος να δημιουργήσει το πορτρέτο, χωρίς να του έχει ζητηθεί από την πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών.

Αντεξεταζόμενος από τον δικηγόρο, Στέλιο Χριστοδούλου, είπε ότι αρχικά δεν ήταν πρόθυμος να δώσει κατάθεση, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην υπόθεση, ωστόσο, τελικά το έπραξε όταν, όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε παράνομο.

Ερωτηθείς εάν η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών του είχε ζητήσει να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε από φωτογραφία της που είχε δει σε περιοδικό.

Όπως είπε, ήθελε να της το προσφέρει ως δώρο επειδή τη θαύμαζε ως άνθρωπο και ως Διευθύντρια.

«Τη θαύμαζα ως άνθρωπο και ήθελα να της το κάνω δώρο», είπε.

Σημαντικό μέρος της αντεξέτασης επικεντρώθηκε στον χώρο όπου ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είχε συναντήσει την πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κατά την ημέρα της απόλυσης του και στη θέση όπου βρισκόταν το πορτρέτο.

Ο κ. Χριστοδούλου υπέδειξε στον μάρτυρα φωτογραφία του γραφείου της πρώην Διευθύντριας, με τον μάρτυρα να επιμένει ότι δεν επρόκειτο για τον χώρο στον οποίο είχε μεταβεί.

«Εγώ σε άλλο γραφείο την είδα», ανέφερε, για να προσθέσει ότι δεν είχε επισκεφθεί το γραφείο που απεικονιζόταν στη φωτογραφία.

Ο δικηγόρος υπέβαλε στον μάρτυρα ότι το πορτρέτο ουδέποτε βρισκόταν στο γραφείο της πρώτης κατηγορούμενης, με τον ίδιο να απαντά ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, καθώς όπως είπε, δεν είχε μεταβεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε, επίσης, ότι στις Φυλακές υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ενώ ανέφερε ότι είχε δει το πορτρέτο πίσω από την καρέκλα του γραφείου στο οποίο, κατά τον ισχυρισμό του, είχε συναντήσει την πρώην Διευθύντρια.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΚΥΠΕ