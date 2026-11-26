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Μια υπόθεση που αναδεικνύει τα κενά στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εξειδικευμένη θεραπεία απασχόλησε το Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την προσφυγή μητέρας που ζητούσε τη μεταφορά του γιου της σε ειδικό κέντρο απεξάρτησης, έπειτα από 12 υποχρεωτικές νοσηλείες στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας από το 2023.

Παρά τις εκκλήσεις της προς τις αρμόδιες αρχές για εξεύρεση θεραπευτικής λύσης, η αίτησή της απορρίφθηκε, καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία συγκεκριμένη υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ να προχωρήσουν στη μεταφορά του ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο.

Στην απόφασή της, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2026, η δικαστής Λ. Δημητριάδου-Ανδρέου έκρινε ότι δεν προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία συγκεκριμένη νομική υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να προβούν στις ενέργειες που ζητούσε η αιτήτρια, γεγονός που δεν επιτρέπει την έκδοση του προνομιακού εντάλματος Mandamus.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου μέσω ένορκης δήλωσης της μητέρας, ο γιος της έχει διαγνωστεί από γιατρούς του δημόσιου τομέα με ψύχωση λόγω χρήσης ουσιών και έχει νοσηλευθεί υποχρεωτικά 12 φορές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας από τις 24 Νοεμβρίου 2023. Η τελευταία εισαγωγή του έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2026, βάσει διατάγματος υποχρεωτικής νοσηλείας που ισχύει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η μητέρα υποστήριξε ότι στα εξιτήρια των προηγούμενων νοσηλειών περιλαμβανόταν σύσταση για ένταξη του γιου της σε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν παρέχεται από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Ισχυρίστηκε επίσης ότι κατά τη νοσηλεία του λαμβάνει κυρίως ηρεμιστικά και αντιψυχωσικά φάρμακα για καταστολή των συμπτωμάτων, χωρίς να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά η εξάρτησή του.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 η αιτήτρια απέστειλε επιστολή στο Υπουργείου Υγείας, ζητώντας εξειδικευμένο θεραπευτικό πλάνο ή μεταφορά του γιου της σε ειδικό κέντρο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, σε απάντησή του ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2025, την ενημέρωσε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, αλλά αφορά το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την ίδια, από το Υπουργείο δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Η αιτήτρια ανέφερε ακόμη ότι απευθύνθηκε μέσω της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου στη διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ από τις 30 Απριλίου 2026 ζητούσε αντίγραφο του ιατρικού φακέλου του γιου της, επίσης χωρίς να λάβει απάντηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επικινδυνότητα της κατάστασης, καθώς, σύμφωνα με την ένορκη δήλωση, ο γιος της είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ η μητέρα υποστήριξε ότι υπήρχε κίνδυνος και για τη ζωή του πατέρα του, περιγράφοντας σχετικό περιστατικό. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν από το 2025, με τις υποχρεωτικές νοσηλείες να γίνονται ολοένα συχνότερες.

Η μητέρα είχε καταχωρίσει και προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία προσβάλλεται η παράλειψη του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ να απαντήσουν στην επιστολή της. Η προσφυγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 15 Δεκεμβρίου 2026, ενώ είχε καταχωριστεί και αίτηση για επίσπευση της εκδίκασής της.

Αρχικά, η αίτηση ενώπιον του Ανωτάτου περιλάμβανε και αίτημα έκδοσης εντάλματος Mandamus προς το Διοικητικό Δικαστήριο, ώστε να εκδώσει άμεσα απόφαση στην προσφυγή. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι δικηγόροι της αιτήτριας απέσυραν το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς η προσφυγή δεν είχε ακόμη εκδικαστεί ούτε είχε επιφυλαχθεί απόφαση.

Εξετάζοντας το κύριο αίτημα για μεταφορά του ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο απεξάρτησης, η δικαστής υπενθύμισε ότι η έκδοση προνομιακού εντάλματος Mandamus αποτελεί εξαιρετική και διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου. Για να χορηγηθεί άδεια καταχώρισης σχετικής αίτησης, πρέπει να καταδεικνύεται εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση και να υφίσταται συγκεκριμένο νομικό καθήκον, το οποίο η αρμόδια αρχή παρέλειψε ή αρνήθηκε να εκτελέσει.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το ένταλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποχρεώσει δημόσια όργανα να εκπληρώσουν συγκεκριμένα καθήκοντα που τους επιβάλλει ο νόμος. Δεν μπορεί, ωστόσο, να δημιουργήσει νέα νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις ούτε να επιβάλει στις αρχές να ενεργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο χωρίς σαφή νομοθετική βάση.

Η δικαστής εξέτασε τις νομοθετικές διατάξεις που επικαλέστηκε η αιτήτρια, μεταξύ των οποίων τη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, την περίθαλψη και μεταχείριση τοξικομανών, καθώς και τη νομοθεσία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Κατέληξε, ωστόσο, ότι από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν προκύπτει ειδική και συγκεκριμένη υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας ή του ΟΚΥπΥ να μεταφέρουν τον ασθενή σε ιδιωτικό ή άλλο εξειδικευμένο κέντρο, όπως ζητήθηκε.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η ίδια η αιτήτρια αναγνώριζε την ύπαρξη, κατά την άποψή της, νομοθετικού κενού ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτημένων προσώπων.

«Δεν μπορεί στη βάση γενικών προνοιών στη νομοθεσία να αξιώνεται Ένταλμα Mandamus που να διατάσσει τους αρμοδίους να ενεργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος δεν επιβάλλεται από τις νομοθετικές πρόνοιες που επικαλείται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής ανέφερε ότι κατανοεί τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μητέρα, έκρινε ότι απουσιάζει το αναγκαίο νομικό υπόβαθρο για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχει συζητήσιμη υπόθεση που να δικαιολογεί την παραχώρηση άδειας.

Ως εκ τούτου, η μονομερής αίτηση απορρίφθηκε.