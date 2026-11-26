Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπονοούμενα που φέρονται να παραπέμπουν στην Άννα Βίσση περιέχει το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Φίδι». Οι στίχοι της νέας σύνθεσης, οι οποίοι αναφέρονται στην προδοσία από ένα έμπιστο πρόσωπο, αφήνουν περιθώρια για ερμηνείες ως προς τον αποδέκτη τους.

«Ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα…» και «Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σου αρέσει, μα να το ξέρεις μάτια μου, στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει» γράφει και άδει ο συνθέτης. Αν συγκρίνει κάποιος τις λέξεις του κομματιού με τα όσα έγραψε στις ανακοινώσεις του όταν ξέσπασε η σκληρή κόντρα με την Άννα Βίσση είναι εύκολο να διακρίνεις τις ομοιότητες.

«Για πες μου άλλο τι, θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από την Γη, όμως αυτή την χάρη δεν στην κάνω» τραγουδάει στο ρεφρέν του τραγουδιού του -με εμφανείς επιρροές από το ρεμπέτικο- ο Καρβέλας, στέλνοντας το δικό του μήνυμα. Ένα μήνυμα με πολλούς παραλήπτες που ξεκαθαρίζει ότι, παρ’ όλο που κάποιοι όπως το «Φίδι» που πρωταγωνιστεί στο τραγούδι του θα ήθελαν να εξαφανιστεί, αυτός δεν θα τους κάνει τη χάρη.

Το τραγούδι «Φίδι»

Στη Νέα Υόρκη

Λες και είναι καρμικό το πρώην πλέον καλλιτεχνικό ζευγάρι ηχογραφεί αυτή την περίοδο νέα τραγούδια, ο Καρβέλας στην Αθήνα και η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη. Η «απόλυτη» βρίσκεται στην μητρόπολη του κόσμου εδώ και λίγες ημέρες μαζί με τους κουμπάρους της Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, οι οποίοι ταξίδεψαν για να γιορτάσει ο εφοπλιστής τα 20 χρόνια από την είσοδο της Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Άννα έδωσε φυσικά το «παρών» στο dinner πάρτι που παρέθεσε ο Γιάννης Κούστας στο The Frisk Collection, αλλά ο κύριος σκοπός του ταξιδιού της ήταν η ηχογράφηση κάποιων νέων τραγουδιών στη μετά Καρβέλα εποχή, και τα γενέθλια της κόρης της, Σοφίας. Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει τίποτε σε ό,τι αφορά το ποιοι της γράφουν, αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο νέος της στούντιο δίσκος θα είναι πολυσυλλεκτικός.

Από το μπριζολάδικο στο στούντιο της Μαντόνα

Στις 30 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από την Vision Music το τραγούδι «Κόντρα», ζωντανά ηχογραφημένο από τη συναυλία του περασμένου Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, η οποία άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα μετά τα όσα συνέβησαν ανάμεσά τους. Στη Νέα Υόρκη η ερμηνεύτρια γιόρτασε στις αρχές εβδομάδας τα γενέθλια της κόρης της Σοφίας σε γνωστό steak house της πόλης και μετά μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει.

Επέλεξε το Bentley House Studios στο Χάρλεμ, ένα εμβληματικό στούντιο ηχογράφησης στο οποίο η Μαντόνα ηχογράφησε και έκανε την παραγωγή για το «I feel so free», ένα από τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «Confessions II». Η νέα δισκογραφική δουλειά της απόλυτης, θα κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο, λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο «Arena» που ανακαινίζεται πλήρως και θα είναι ένα από τα κορυφαία νυχτερινά κέντρα της Ευρώπης.

protothema.gr