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Σε νέα δημιουργική περίοδο μπαίνουν ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, με τους δύο καλλιτέχνες να ετοιμάζουν ξεχωριστές δισκογραφικές δουλειές. Ο Καρβέλας δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του με το τραγούδι «Καλημέρα», το οποίο κινείται σε διαφορετικό μουσικό ύφος από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του. Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση έχει επιστρέψει στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω στο νέο της ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Μια δουλειά η οποία θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες πολυσυλλεκτική και θα ηχογραφηθεί τόσο στην Αθήνα όσο και σε στούντιο της Νέας Υόρκης με γνωστούς Αμερικανούς παραγωγούς.

Σε ότι αφορά την μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην ερμηνεύτρια και τον συνθέτη, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη, αφού ο Καρβέλας φέρεται να μην θέλει να βάλει νερό στο κρασί του.

Αυτή την περίοδο ηχογραφεί την νέα του δισκογραφική δουλειά και πρώτο δείγμα είναι το «Καλημέρα», μια σύνθεση που «φλερτάρει» μουσικά με το ρεμπέτικο ύφος.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να συμπεριλάβει και ένα τραγούδι που θα είναι κάτι σαν μήνυμα για τα όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες με την πρώην μούσα του.

Η αντίθετη άποψη πάντως εικάζει ότι έχει πει τα πάντα με τις δηλώσεις του σε ότι αφορά το τεράστιο χάσμα που προέκυψε με την Άννα και τον νέο κύκλο ανθρώπων που μπήκαν στη ζωή της.

Η επόμενη κίνηση

Την ίδια περίοδο που ο Καρβέλας ηχογραφεί την νέα του δουλειά, η Άννα Βίσση μπήκε και αυτή στο στούντιο, χωρίς το περιβάλλον της να ανακοινώσει περισσότερα πράγματα.

Έγινε γνωστό με μια ανάρτηση στο Instagram που δείχνει την τραγουδίστρια με τα ακουστικά στα αυτιά της ενώ η λεζάντα «after hours…» υποδηλώνει ότι βρισκόταν στο στούντιο για πολλές ώρες.

Από την στιγμή που ότι είχε ηχογραφήσει με την υπογραφή Καρβέλα το διάστημα πριν από τη ρήξη, δεν υφίσταται πλέον μετά το «απαγορευτικό» του συνθέτη, η ερμηνεύτρια αναζήτησε νέα τραγούδια άλλων συνθετών.

Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα του ρεπερτορίου σε ότι αφορά τις μελλοντικές της εμφανίσεις στο «Arena» και στις επόμενες συναυλίες της, αφού αν δεν βρεθεί λύση για τις μεγάλες της επιτυχίες με την υπογραφή Καρβέλα, υπάρχει πρόβλημα.

Αθήνα-Νέα Υόρκη

Προς το παρόν φέρεται να έχει επιλέξει κάποια νέα τραγούδια άλλων συνθετών, τα οποία ηχογραφεί αυτό το διάστημα, αφού πρέπει να έχει νέα ολοκληρωμένη δουλειά για την επόμενη σεζόν στο «Arena».

Σύμφωνα με τα όσα ελάχιστα διαρρέουν ο καινούργιος δίσκος της απόλυτης θα είναι πολυσυλλεκτικός και θα περιλαμβάνει τραγούδια διάφορων δημιουργών, τα ονόματα των οποίων προς το παρόν δεν ανακοινώνονται.

Εκτός από την Αθήνα ηχογραφήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες και σε στούντιο της Νέας Υόρκης με Αμερικανούς παραγωγούς που θα κληθούν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω στην νέα δουλειά της Άννας.

Μια δουλειά που θα βάλει οριστικά τους τίτλους τέλους στο δισκογραφικό παρελθόν της, που ήταν άρρηκτα δεμένο με τον μέχρι πρότινος μουσικό μέντορά της, Νίκο Καρβέλα.

protothema.gr