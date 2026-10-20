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Σε μια ασυνήθιστα γενναιόδωρη κίνηση φέρεται να προχώρησε η Άννα Βίσση προς τους μουσικούς της, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι δεν θα δουλέψουν τελικά μαζί της αυτή τη σεζόν, αφού το «Αρένα» δεν θα ήταν έτοιμο.

Γι’ αυτό και αποφάσισε να ευχαριστήσει με κάποιο τρόπο την μπάντα της, επιλέγοντας ένα μηνιαίο ποσό το ύψος του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό για κάθε μουσικό της, ως μια αποζημίωση επειδή χάθηκε η σεζόν.

Είναι μια κίνηση που δεν συνηθίζεται στον χώρο, αφού όταν ένας τραγουδιστής ενημερώνει τους μουσικούς του ότι δεν θα δουλέψουν, δεν τους αποζημιώνει, απλά τους αφήνει ελεύθερους να πάνε σε άλλες δουλειές.

Η «απόλυτη» όμως θεώρησε ότι η ορχήστρα της έπρεπε να λάβει ένα είδος αποζημίωσης από την στιγμή που οι μουσικοί είχαν «κλείσει» μαζί της και τελικά δεν θα άνοιγε το «Αρένα».

Τους είπε επίσης να δουλέψουν όπου θέλουν αυτή τη σεζόν, μέχρι να συναντηθούν ξανά από κοντά ενώ την ίδια στιγμή η ολική ανακαίνιση του νυχτερινού κέντρου δια χειρός του διάσημου αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο προχωρά ολοταχώς.

Τελικά δεν θα είναι έτοιμο τον Δεκέμβριο όπως είχε γραφτεί αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες ακόμη, αφού τα πάντα εξετάζονται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια από το staff του Μαρίνο.

Όταν τελειώσει πιθανότατα το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι σύμφωνα με τα όσα ακούγονται ένα από κορυφαία νυχτερινά κέντρα στον κόσμο και το κορυφαίο στην Ευρώπη.

Στη Νέα Υόρκη

Μόνο που για να ξεκινήσει εμφανίσεις εκεί η ερμηνεύτρια το ερχόμενο φθινόπωρο, θα πρέπει να έχει λήξει με κάποιο τρόπο η σκληρή διαμάχη ανάμεσα σε αυτήν και τον Νίκο Καρβέλα.

Η απόφαση του τελευταίου να διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του για τις ζωντανές ερμηνείες σε συναυλίες και νυχτερινά κέντρα φέρνει την Βίσση ουσιαστικά προ τετελεσμένου.

Θα πρέπει πλέον να ζητήσει την άδειά του για όσα από τα 400 τραγούδια του Νίκου Καρβέλα έχει ερμηνεύσει επιθυμεί να λέει στο πρόγραμμα του «Αρένα» και τις συναυλίες της.

Κάτι που την δεδομένη στιγμή και με το «πολεμικό» κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο πλευρές ηχεί περισσότερο σαν ένα κακόγουστο ανέκδοτο.

Παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον της ερμηνεύτριας διαψεύδει τα ονόματα των συνθετών που φέρεται να έχει προσεγγίσει όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, λέγοντας ότι δεν ισχύει τίποτε, η αλήθεια είναι κατά τι διαφορετική.

Μπορεί όπως ακούγεται η Άννα Βίσση να φύγει το επόμενο διάστημα για ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη μαζί με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα προκειμένου να δει και την κόρη της Σοφία-ακούγεται ότι θα μείνουν στο εξαιρετικής αισθητικής διαμέρισμα που έχει αγοράσει ο Γιάννης Κούστας στο The Plaza-όμως θα ήταν το λιγότερο άτοπο να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν σκέπτεται την επόμενη μέρα.

Αναζητούνται συνθέτες

Στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση με τον Νίκο Καρβέλα ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει η Άννα να αναζητήσει νέους μουσικούς πόρους, θα πρέπει να έχει νέα τραγούδια στο ρεπερτόριό της, κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει.

Η Βίσση έχει δέσει άρρηκτα το όνομά της με αυτό του Καρβέλα και το σύνολο των επιτυχιών της φέρει την υπογραφή του, με κάποιες εξαιρέσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10 τραγούδια όπως είναι οι «Τσούλες» και η διασκευή του «Κόντρα».

Η χημεία τους, οι καυγάδες τους, οι εντάσεις τους, ο χωρισμός τους, η πολύ στενή σχέση που διατηρούσαν ακόμη και μετά το διαζύγιό τους «γέννησαν» κατά περιόδους τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες.

Τα έγραψε ο Νίκος και τα απογείωσε ερμηνευτικά η Άννα, η οποία τώρα θα πρέπει να βρει συνθέτη ή συνθέτες με τους οποίους θα μπορέσει να χαράξει την επόμενη μέρα στην τεράστια διαδρομή της.

Κι αυτό σύμφωνα με όσα ακούγονται στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας θα έπρεπε να γίνει χθες, αν η Βίσση θέλει του χρόνου να τραγουδήσει στο «Αρένα» με ένα ρεπερτόριο που δεν θα περιλαμβάνει το «Δώδεκα», την «Αντίστροφη μέτρηση» και όλα τα mega hits με την υπογραφή Καρβέλα.

protothema.gr