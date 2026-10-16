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Στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τη Σελίν Ντιόν βρέθηκε η Άννα Βίσση, έχοντας στο πλευρό της την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία είχε ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα από το περασμένο Σαββατοκύριακο, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύοντας αργά το βράδυ της Τετάρτης ανάρτηση από την Plenitude Arena, στο Ναντέρ.

Στο βίντεο που ανέβασε με story στην προσωπική της σελίδα στο Instagram έγραψε: «Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στην μεγάλη αγάπη που εισέπραξε» έχοντας παράλληλα κάνει tag την διάσημη τραγουδίστρια.

Δείτε το βίντεο

Η επιστροφή της στην Αθήνα χθες Πέμπτη σηματοδοτεί πλέον νέες εξελίξεις όχι όμως όπως διαφαίνεται στην σκληρή διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Ο «πόλεμος» που ξέσπασε ανάμεσα στο πρώην πλέον καλλιτεχνικό ζευγάρια δεν έχει προς το παρόν κάποια νέα πτυχή εξέλιξη μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και από την στιγμή που η «απόλυτη» δεν θα δουλέψει φέτος αφού το «Arena» δεν είναι έτοιμο, το βάρος θα πέσει στα νέα της τραγούδια και στην μετά Καρβέλα εποχή.

Τα τραγούδια του συνθέτη που ηχογραφούσε ή έχει ηχογραφήσει μπαίνουν οριστικά στο ντουλάπι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα έγραψε ο συνθέτης στην δεύτερη δήλωσή του. Εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η Άννα «έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε μελλοντικής μας συνεργασίας».

Η δήλωση κατέληγε με την φράση «…χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Όπως όλα δείχνουν αυτό φέρεται να πράττει η ερμηνεύτρια αν και κάποια σενάρια από αυτά που κυκλοφορούν ότι μπορεί να της γράψει τραγούδια ο Έλτον Τζον – ο οποίος τραγούδησε στο πάρτι για την βάπτιση του Κούστα junior στο Κάπρι – ηχούν εξωπραγματικά.

Ο Σαμπάνης στο επίκεντρο

Τις δύο τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το περιβάλλον της Άννας Βίσση φέρεται να προσέγγισε τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό των τελευταίων ετών Γιώργο Σαμπάνη, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του. Αν, δηλαδή, μπορεί να καταπιαστεί άμεσα και να γράψει νέα τραγούδια για την Άννα Βίσση, η οποία αναζητάει πλέον τον συνθέτη ή τους συνθέτες με τους οποίους θα πορευθεί.

Ο Σαμπάνης είναι υπεύθυνος για κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη όπως το «Ώρες μικρές», τον «Έκπτωτο άγγελο» του Νίκου Οικονομόπουλου και το «Δευτέρα» του Αντώνη Ρέμου, ενώ έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Πασχάλης Τερζής. Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με την Ελεονώρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Οικονομόπουλο που ηχογραφούν τα νέα τραγούδια που τους έχει δώσει.

Όπως έλεγαν πάντως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους στελέχη από τον χώρο της δισκογραφίας οι τραγουδιστές όταν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο δημιουργό, τον προσεγγίζουν συνήθως οι ίδιοι και όχι το περιβάλλον τους.

Το ίδιο περιβάλλον φέρεται να έχει προσεγγίσει τουλάχιστον τρεις συνθέτες προκειμένου να βολιδοσκοπήσει κατά πόσο θα μπορούσαν να ασχοληθούν άμεσα με την νέα δισκογραφική διαδρομή που καλείται να χαράξει πλέον η Άννα.

protothema.gr