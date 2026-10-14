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Την κόντρα μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση σχολίασε στο «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ ο Ζαχαρίας Κουλίας.

Ερωτηθείς αν του αρέσει η Άννα Βίσση ως τραγουδίστρια, απάντησε «της βγάζω το καπέλο. Είναι ένα αγέραστο κορίτσι. Δεν την έχω γνωρίσει αν και είμαστε σε κοντινές ηλικίες».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στον Νίκο Καρβέλα. «Η Άννα Βίσση είναι συμπατριώτισσα μας. Ακούω τα τραγούδια της και την παρακολουθώ. Αν ήταν στο Δημοκρατικό Κόμμα θα κάναμε χρυσές δουλειές».