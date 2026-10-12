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Στόχος επίθεσης με αλεύρι έγινε στο Παρίσι ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν, ο οποίος διεκδικεί τη προεδρία της Γαλλίας με τη στήριξη της σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αποχώρησή του από τον χώρο όπου γιόρταζε τη νίκη του στην εσωκομματική διαδικασία, η οποία τον ανέδειξε υποψήφιο της παράταξης για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σύμφωνα με το LCP, ο Γκλικσμάν εξασφάλισε το 66,13% των ψήφων, επικρατώντας από τον πρώτο γύρο. «Απόψε κερδίσαμε όλοι μαζί αυτές τις προκριματικές εκλογές», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στην εκστρατεία του, όπως μετέδωσε το TF1 Info.

«Μια Αριστερά πιστή στις αξίες της μπορεί να ενώσει, να κυβερνήσει και να νικήσει», τόνισε ο επικεφαλής του κινήματος Place Publique, δίνοντας έμφαση στη δικαιοσύνη, την οικολογία και τις δημοκρατικές αξίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητά του είναι η συσπείρωση της σοσιαλδημοκρατικής παράταξης και η δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Γκλυκσμάν δήλωσε ότι επιδιώκει ρήξη τόσο με τον μακρονισμό όσο και με την κυριαρχία του Ζαν-Λικ Μελανσόν στη γαλλική Αριστερά. Έθεσε, επίσης, ως βασικό στόχο την αποτροπή της ανόδου της ακροδεξιάς, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

iefimerida.gr