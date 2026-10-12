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Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών βρίσκονται ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να καλείται να δώσει εξηγήσεις για την τεκμηρίωση δηλωθέντων εισοδημάτων ύψους 850.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τού έχουν δώσει προθεσμία 20 ημερών για να προσκομίσει τις απαραίτητες απαντήσεις, ενώ φορολογικός έλεγχος έχει αρχίσει και για τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Μισός αιώνας κοινής πορείας πλέον περνά (και) μέσα από τιμολόγια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ελεγκτές ξεκίνησαν από τις δύο συναυλίες της τραγουδίστριας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η ΙΚΕ που τις διοργάνωσε (και η οποία πάντως δεν ανήκει στην τραγουδίστρια) φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ. Δεύτερο πεδίο που ερευνάται είναι η ευρωπαϊκή περιοδεία του Οκτωβρίου 2025 σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που τη διοργάνωσαν περιγράφονται ως ετερόρρυθμες, συμφερόντων της Άννας Βίσση, με μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024–2025. Σε τρίτο επίπεδο, εξετάζονται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιρειών που επίσης φέρονται να συνδέονται μαζί της.

Ξεχωριστό κεφάλαιο είναι η συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς ελέγχονται συμβάσεις καλλιτεχνών και τεχνικών, εισιτήρια και προσκλήσεις, πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων και τιμολόγια προς χορηγούς. Στόχος των διασταυρώσεων είναι να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις.

Ο Καρβέλας και τα 850.000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά τώρα τα «επίμαχες» 850.000 ευρώ για τον Νίκο Καρβέλα, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του, ώστε να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, να ακολούθησε ένταση και οι ελεγκτές να αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο ίδιος υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία περιέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι ο πυρήνας της έρευνας. Η ΑΑΔΕ θέλει να μάθει από πού προέρχεται, αν αφορά εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν είχαν δηλωθεί και αν δικαιολογείται από άλλες πηγές. Το ερώτημα βαραίνει περισσότερο επειδή ο 75χρονος δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και τέσσερα χρόνια και να ζει από τα πνευματικά του δικαιώματα. Εξετάζεται επίσης πρόστιμο για τη μη συνεργασία του με το κλιμάκιο. Πάντως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα 850.000 ευρώ δεν συνδέονται με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Και καθώς όλοι αναμένουν να δουν εάν η Βίσση θα ξανατραγουδήσει τραγούδια του Καρβέλα, η αφετηρία όλων βρίσκεται στις 26 Σεπτεμβρίου, στη συναυλία της Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο, από όπου ο Καρβέλας απουσίαζε. Στις ανακοινώσεις που ακολούθησαν, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι τρεις ημέρες πριν από τη συναυλία τής ζητήθηκαν 1,5 εκατ. ευρώ και ότι ο συνθέτης είχε λάβει πάνω από 500.000 ευρώ, μεγάλο μέρος τους από τον Γιάννη Κούστα. Ο Καρβέλας αρνήθηκε ότι έλαβε το ποσό αυτό από τον επιχειρηματία και διέψευσε ότι απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ, λέγοντας ότι ζήτησε την αμοιβή που προέβλεπε η πάγια συμφωνία τους. Τα ποσά όμως είχαν ήδη ειπωθεί δημόσια, και αυτά κινητοποίησαν τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Με δεδομένο ότι ως σήμερα δεν έχει βρεθεί και βεβαιωθεί φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο, το επόμενο ορόσημο είναι η εκπνοή της προθεσμίας για τον Νίκο Καρβέλα από την ΑΑΔΕ και, μαζί, η διασταύρωση παραστατικών και τραπεζικών κινήσεων στις εταιρείες γύρω από την Άννα Βίσση. Στο δικαστικό σκέλος, τα περί ασφαλιστικών μέτρων του συνθέτη δεν έχουν επιβεβαιωθεί από δικαστικές πηγές, που ωστόσο δεν αποκλείουν νομικές κινήσεις τις επόμενες ημέρες.

protothema.gr