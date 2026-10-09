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Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο η Άννα Βίσση να χρειάζεται την έγκριση του Νίκου Καρβέλα για να ερμηνεύει ζωντανά ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά την απόφαση του γνωστού συνθέτη να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των αδειών για τη δημόσια εκτέλεση των μουσικών έργων του.

Η εξέλιξη αυτή, που αφορά περισσότερα από 400 τραγούδια, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επόμενες εμφανίσεις της, την ώρα που η μεταξύ τους σύγκρουση κλιμακώνεται με μια εξασέλιδη ανακοίνωση, εκατέρωθεν κατηγορίες για οικονομικές συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ και το ενδεχόμενο δικαστικής αντιπαράθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η συναυλία στο ΟΑΚΑ, η νέα επαγγελματική συνεργασία της Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα και η αναβολή των εμφανίσεών της στο «Αθηνών Αρένα», ενώ ο Μίλτος Καρατζάς έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση, αποκαλύπτοντας παλιό τελεσίγραφο του συνθέτη που, όπως υποστηρίζει, στέρησε από την τραγουδίστρια την ευκαιρία για διεθνή καριέρα.

Η διαφωνία δύο καλλιτεχνών που συμπορεύτηκαν επί δεκαετίες, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, έχει πλέον μετατραπεί σε μια αντιπαράθεση με σοβαρές οικονομικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις.

Εκείνη απομακρύνεται από τον άνθρωπο που δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της ρεπερτορίου και εκείνος εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται απώλεια σημαντικών εσόδων.

Η κίνηση Καρβέλα που αλλάζει τα δεδομένα για τη Βίσση

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη στη διαμάχη σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο Νίκος Καρβέλας ανακάλεσε την εξουσιοδότηση που είχε παραχωρήσει στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δικηγόρου του, Αρχοντούλας Παπαπαναγιώτου, ο συνθέτης αποφάσισε να διαχειρίζεται ο ίδιος τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του, σε συναυλίες, μουσικές σκηνές ή νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη άδεια από τον ίδιο και όχι από την «Αυτοδιαχείριση».

Η απόφαση αφορά όλους τους ερμηνευτές, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Άννα Βίσση. Ο Καρβέλας έχει γράψει περισσότερα από 400 τραγούδια που συνδέονται με την καριέρα της, ενώ, όπως ο ίδιος επισήμανε, από τα 50 κομμάτια που παρουσίασε στη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ, τα 47 έφεραν την υπογραφή του.

Η τραγουδίστρια δεν έχει επομένως να αντιμετωπίσει απλώς μια οικονομική διαφωνία. Η δυνατότητα να παρουσιάζει στο εξής το μεγαλύτερο μέρος του καθιερωμένου προγράμματός της εξαρτάται από το καθεστώς αδειοδότησης των συγκεκριμένων δημιουργιών.

Παράλληλα, ο Καρβέλας ανέλαβε την ατομική διαχείριση των μηχανικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής των έργων του σε φυσικά και ψηφιακά μέσα, καθώς και των δικαιωμάτων διάθεσής τους κατά παραγγελία (on demand). Θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να συνεργάζεται με την «Αυτοδιαχείριση» για τον έλεγχο και την είσπραξη δικαιωμάτων από τη χρήση των τραγουδιών του στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα καταστήματα και άλλες υπηρεσίες.

Μπορεί να της απαγορεύσει οριστικά να τραγουδά τις επιτυχίες της;

Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης και η απάντηση απαιτεί διάκριση ανάμεσα στα δικαιώματα του δημιουργού και εκείνα του ερμηνευτή.

Η ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει στον συνθέτη και στον στιχουργό δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ στον ερμηνευτή παρέχονται συγγενικά δικαιώματα επί της ερμηνείας του. Επομένως, το γεγονός ότι ένα τραγούδι καθιερώθηκε με τη φωνή της Βίσση δεν σημαίνει ότι η ίδια αποκτά αυτομάτως δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσής του χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Ο δημιουργός διαθέτει περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα. Τα πρώτα αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση και την αδειοδότηση του έργου, ενώ τα δεύτερα προστατεύουν την προσωπική του σχέση με τη δημιουργία του, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από ορισμένες αλλοιώσεις ή επεμβάσεις.

Η ανάκληση της εξουσιοδότησης προς την «Αυτοδιαχείριση» σημαίνει ότι ο Καρβέλας αποκτά άμεσο έλεγχο της χορήγησης αδειών για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Δεν συνεπάγεται, όμως, ότι έχει επιβληθεί αυτομάτως μια οριστική και καθολική δικαστική απαγόρευση στη Βίσση.

Η τραγουδίστρια θα μπορούσε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να αμφισβητήσει μια ενδεχόμενη άρνηση αδειοδότησης ως καταχρηστική. Η έκβαση μιας τέτοιας διαδικασίας θα εξαρτιόταν από τα πραγματικά περιστατικά, τις ισχύουσες συμβάσεις και τις σχετικές διατάξεις.

Παρότι υπήρξαν πληροφορίες για επικείμενη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Βίσση, η δικηγόρος του συνθέτη διευκρίνισε ότι δεν είχαν κατατεθεί τέτοια μέτρα. Συνεπώς, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σχετική δικαστική απόφαση σε βάρος της.

Πάντως, η δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων χωρίς νόμιμη άδεια μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιφέρει αστικές και ποινικές συνέπειες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε παράβαση οδηγεί αυτομάτως σε αυτόφωρη σύλληψη.

Η συναυλία του ΟΑΚΑ και η οικονομική διαφορά

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου αποτέλεσε το σημείο στο οποίο η διαφωνία των δύο καλλιτεχνών μετατράπηκε σε ανοιχτή σύγκρουση.

Για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του Καρβέλα είχε εξασφαλιστεί άδεια από την «Αυτοδιαχείριση», στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, καταβλήθηκε προκαταβολή 250.000 ευρώ. Η τελική εκκαθάριση προβλέπεται να γίνει με βάση το πρόγραμμα της συναυλίας και τις διαφορετικές τιμές εισιτηρίων.

Ο οργανισμός, στον οποίο είναι μέλος και η Βίσση με την ιδιότητα της στιχουργού, τηρεί ουδέτερη στάση στη διαμάχη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με την πρόσθετη αμοιβή που ο Καρβέλας υποστηρίζει ότι δικαιούνταν βάσει της μακροχρόνιας ιδιωτικής συμφωνίας του με την τραγουδίστρια.

Κατά τον συνθέτη, υπήρχε πάγια προφορική συμφωνία που του εξασφάλιζε το 50% των κερδών από τις ζωντανές εμφανίσεις της, επιπλέον των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ίδια η ύπαρξη και η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας αποτελούν βασικό σημείο της οικονομικής τους αντιπαράθεσης.

Η πλευρά της Βίσση υποστηρίζει ότι ο Καρβέλας απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, συνοδεύοντας, κατά τους ισχυρισμούς της, την απαίτηση με προειδοποιήσεις για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Ο συνθέτης απαντά ότι ουδέποτε απαίτησε αυθαίρετα το συγκεκριμένο ποσό, αλλά ζήτησε την ίδια αμοιβή που είχε λάβει για τις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Όπως υποστηρίζει, η αντιπρόταση που δέχθηκε ήταν να εισπράξει τα μισά χρήματα ή να μη λάβει τίποτα, με την προϋπόθεση να μη μιλήσει ποτέ αρνητικά για την Άννα Βίσση.

«Αρνήθηκα κατηγορηματικά», αναφέρει στη νέα ανακοίνωσή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται να ανταλλάξει την ελευθερία της γνώμης του με οικονομικό αντάλλαγμα.

Οι 500.000 ευρώ του Κούστα και η νέα εξασέλιδη ανακοίνωση

Στην εξασέλιδη απάντησή του, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Νίκος Καρβέλας επανέρχεται και σε μια ακόμη οικονομική εκκρεμότητα.

Η Άννα Βίσση είχε αναφερθεί σε οικονομική εξυπηρέτηση ύψους 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα προς τον συνθέτη, υποστηρίζοντας ότι του είχε δοθεί βοήθεια σε περίοδο οικονομικής ανάγκης.

Εκείνος αρνείται ότι έλαβε χρήματα από τον εφοπλιστή και κατηγορεί την άλλη πλευρά ότι παρουσιάζει μια ανακριβή εικόνα, εμφανίζοντας τον επιχειρηματία ως ευεργέτη του.

Σχολιάζει μάλιστα ειρωνικά ότι ο Κούστας παρουσιάζεται να επιδεικνύει ιδιαίτερη φιλανθρωπία, την ώρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία παραγωγής δεν ήταν διατεθειμένη να του καταβάλει την αμοιβή που θεωρούσε συμφωνημένη.

Η πραγματική φύση των αναφερόμενων οικονομικών συναλλαγών παραμένει αντικείμενο αντικρουόμενων ισχυρισμών.

Ο Καρβέλας αναγνωρίζει πάντως ότι, κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, η Βίσση χρειάστηκε κάποιες φορές να τον στηρίξει οικονομικά, όπως είχε κάνει και ο ίδιος για εκείνη.

«Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο», αναφέρει χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η αμοιβαία στήριξη αποτελούσε αυτονόητο στοιχείο της σχέσης τους και όχι πράξη φιλανθρωπίας.

«Όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει», προσθέτει.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η συζήτηση για τόσο μεγάλα ποσά μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις σε ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά, αλλά επιμένει ότι το ζήτημα αφορά τον σεβασμό προς τα δικαιώματα και την εργασία του δημιουργού.

«Αυτή δεν είναι η Άννα που ήξερα και αγάπησα»

Η νέα ανακοίνωση δεν περιορίζεται στα χρήματα. Αντίθετα, αποκαλύπτει το μέγεθος της προσωπικής και καλλιτεχνικής αποξένωσης ανάμεσα στους δύο.

Ο Καρβέλας υποστηρίζει ότι, παρότι γνώριζε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, δεν είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της και δεν ενέκρινε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Κατηγορεί την Άννα Βίσση και τη στενή συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα, ότι τον απέκλεισαν από κάθε δημιουργικό ή συμβουλευτικό ρόλο, θεωρώντας ότι επιδίωκαν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό είδος θεάματος από εκείνο που ο ίδιος επιθυμούσε.

Αναφέρεται επίσης σε αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του στο ΟΑΚΑ, καθώς και σε φερόμενη απειλή απαγόρευσης της εισόδου του, εάν επέμενε να καθίσει στην αρχική του θέση.

Όπως σημειώνει, θεωρεί ότι η Βίσση γνώριζε και ενέκρινε αυτή τη συμπεριφορά.

«Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα», δηλώνει.

Απορρίπτει παράλληλα τις καταγγελίες ότι απείλησε να καταστρέψει προσωπικά ή καλλιτεχνικά την τραγουδίστρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κανένα κίνητρο να το πράξει.

Επιμένει πως η ουσία της διαφωνίας βρίσκεται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πλέον την παρουσίαση των τραγουδιών και την επικοινωνία με το κοινό.

Κατά την άποψή του, οι επιλογές της Βίσση και η επίδραση των νέων συνεργατών της έχουν οδηγήσει σε οριστική απομάκρυνση από το πλαίσιο της κοινής τους καλλιτεχνικής πορείας.

Το «Αθηνών Αρένα» και η επόμενη μέρα της τραγουδίστριας

Η διαμάχη δημιουργεί ερωτήματα και για τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια της Άννας Βίσση.

Οι προγραμματισμένες χειμερινές εμφανίσεις της στο «Αθηνών Αρένα» έχουν αναβληθεί, με επίσημη αιτιολογία την καθυστέρηση των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης.

Το ακίνητο αποκτήθηκε από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να μετατραπεί σε σύγχρονο χώρο μουσικών παραστάσεων και να φιλοξενήσει τις παραγωγές της Βίσση και της Δήμητρας Κούστα, που έχουν δημιουργήσει την εταιρεία D&A.

Η χρονική σύμπτωση της αναβολής με τη διαμάχη για τα τραγούδια έχει προκαλέσει εικασίες ότι οι δύο εξελίξεις ενδέχεται να συνδέονται.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η αλλαγή του προγράμματος οφείλεται στις αποφάσεις του Καρβέλα και όχι στις κατασκευαστικές εργασίες.

Το πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η τραγουδίστρια είναι πάντως υπαρκτό. Εάν δεν εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες, θα πρέπει είτε να αναζητήσει νομική λύση είτε να επανασχεδιάσει σημαντικό μέρος του προγράμματός της, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τραγούδια.

Αυτό ακριβώς υπονοεί και ο Καρβέλας στο τέλος της ανακοίνωσής του, όταν απευθύνεται στην άλλη πλευρά λέγοντας ότι μπορεί να διαθέτει άφθονους χρηματικούς πόρους, αλλά «τους μουσικούς πόρους πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να επιμείνει στη στάση του, ακόμη και με σοβαρό οικονομικό κόστος.

«Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», αναφέρει, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Μια παρατεταμένη ρήξη, ωστόσο, θα μπορούσε να πλήξει οικονομικά και τις δύο πλευρές, καθώς οι ζωντανές εμφανίσεις της Βίσση αποτελούσαν επί χρόνια σημαντική πηγή εσόδων και για τον δημιουργό.

Η αποκάλυψη Καρατζά για το τελεσίγραφο πριν από 43 χρόνια

Μια νέα διάσταση στη σχέση των δύο καλλιτεχνών έδωσε ο Μίλτος Καρατζάς, ο οποίος αποκάλυψε ένα περιστατικό από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο μουσικός παραγωγός ανέφερε ότι είχε σχεδιάσει τη συμμετοχή της Άννας Βίσση σε σημαντικό φεστιβάλ στην Ιαπωνία, εκτιμώντας ότι μια επιτυχία εκεί θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για διεθνή καριέρα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι Ιάπωνες διοργανωτές είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν την παρουσία της τραγουδίστριας και να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διάκρισή της.

Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, δύο ημέρες πριν από το ταξίδι ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος δεν ήθελε να ταξιδεύει με αεροπλάνο, τηλεφώνησε στη Βίσση και της έθεσε τελεσίγραφο.

«Αν θες να πας εκεί, πήγαινε, αλλά ξέχνα εμένα. Δεν θα ξανασυνεργαστούμε ποτέ», φέρεται να της είπε.

Η Βίσση τελικά δεν πήγε στην Ιαπωνία.

Ο Καρατζάς υποστήριξε ότι ο συνθέτης είχε συνηθίσει να επιβάλλει τις απόψεις του, καθώς η τραγουδίστρια για πολλά χρόνια επέλεγε να μην αντιδρά στις απαιτήσεις του.

«Η Άννα ήταν πάντα πολύ ήρεμη και είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η σημερινή αντιπαράθεση συνδέεται και με τη δυναμική που είχε διαμορφωθεί στη μεταξύ τους σχέση κατά τη μακρόχρονη συνεργασία τους. Πρόκειται, ωστόσο, για την προσωπική μαρτυρία του παραγωγού, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τους δύο καλλιτέχνες.

Μια ρήξη χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα της ελληνικής μουσικής

Διαφωνίες ανάμεσα σε δημιουργούς και ερμηνευτές για τη χρήση τραγουδιών έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαγόρευση από τον Γιώργο Χατζιδάκι προς τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς», σε συναυλία αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο.

Η περίπτωση της Βίσση και του Καρβέλα, όμως, έχει διαφορετικό μέγεθος, καθώς δεν αφορά ένα μεμονωμένο τραγούδι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος μιας δισκογραφικής πορείας που οικοδομήθηκε επί δεκαετίες.

Η φωνή της Άννας Βίσση καθιέρωσε πολλές από τις δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα και η μουσική του συνθέτη αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Σήμερα, αυτή ακριβώς η σχέση αλληλεξάρτησης βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Το αν η Βίσση θα συνεχίσει να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της θα εξαρτηθεί από τις άδειες που θα εξασφαλίσει, ενδεχόμενες νέες συμφωνίες και, εφόσον η διαμάχη φτάσει στα δικαστήρια, από τις σχετικές αποφάσεις.

Ο Καρβέλας έχει ήδη επιλέξει να ασκήσει άμεσα τον έλεγχο συγκεκριμένων δικαιωμάτων του, ενώ η τραγουδίστρια καλείται να σχεδιάσει την επόμενη επαγγελματική της κίνηση με ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαφωνίας.

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αντίφαση της υπόθεσης: δύο καλλιτέχνες που δημιούργησαν μαζί εκατοντάδες τραγούδια βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι για το ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να τα παρουσιάζει στο κοινό.

protothema.gr