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Αντικρουόμενες πληροφορίες κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το κατά πόσον ο Νίκος Καρβέλας έχει απαγορεύσει ή όχι στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που έχει συνθέσει.

Στην τελευταία του ανακοίνωση κατά τις τραγουδίστριας ο Νίκος Καρβέλας αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο σημειώνοντας: «Στον πόλεμο δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αγαπητοί χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης επιστολής του Νίκου Καρβέλα, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγω για ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί από την πλευρά του μουσικοσυνθέτη, μέσω των οποίων απαγορεύει στην Άννα Βίσση να λέει τα τραγούδια του.

Κάτι τέτοιο ωστόσο – μέχρι στιγμής τουλάχιστον – δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του TLIFE, σε επικοινωνία που είχε το με τη δικηγόρο του Νίκου Καρβέλα, Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, η ίδια διέψευσε ρητά την είδηση αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

tlife.gr