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Σε 262 συλλήψεις και την έναρξη 434 νέων ερευνών οδήγησε η διεθνής επιχείρηση της Interpol κατά των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεταναστών στη Μεσόγειο και στη θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού από τη Δυτική Αφρική.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Communis Maris» πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών και συνοριακών αρχών από 16 χώρες της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής, της Νότιας Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ελλάδα, ενώ η INTERPOL ανέπτυξε στελέχη της σε Επιχειρησιακή Μονάδα Συντονισμού στην Αθήνα, για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Από τους 262 συλληφθέντες, οι 221 κατηγορούνται για αδικήματα διακίνησης μεταναστών, οι 16 για εμπορία ανθρώπων και οι υπόλοιποι 25 για άλλα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων η κατασκευή και χρήση πλαστών εγγράφων.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επιχείρησης εντοπίστηκαν 41 εγκληματικές οργανώσεις, 109 θύματα εμπορίας ανθρώπων και 1.715 παράτυποι μετανάστες. Συνολικά, 7.660 αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε περισσότερα από 378.000 άτομα, ενώ έγιναν 210.594 αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL.



Επιχειρήσεις σε Μαρόκο, Μαυριτανία και Λιβύη

Σε μεγάλη επιχείρηση στο νότιο Μαρόκο, οι αρχές εντόπισαν και σταμάτησαν σκάφος που μετέφερε 70 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 30 ανήλικοι. Οι επιβαίνοντες βρίσκονταν στη θάλασσα επί έξι ημέρες.

Σε άλλη περίπτωση, μετά από ενημέρωση των αρχών της Σενεγάλης προς τις γειτονικές χώρες, οι αρχές της Μαυριτανίας εντόπισαν την επόμενη ημέρα ξύλινο σκάφος με 80 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να είχαν οργανώσει τη μεταφορά.

Στη Λιβύη, οι αρχές εντόπισαν 34 θύματα εμπορίας ανθρώπων και συνέλαβαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση με δράση στη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και τον εκβιασμό.

Στη Συρία, συντονισμένες θαλάσσιες περιπολίες και επιχειρήσεις επιτήρησης οδήγησαν σε έφοδο σε χώρο που χρησιμοποιούνταν από διακινητές. Συνελήφθησαν επτά ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώ εντοπίστηκαν 22 παράτυποι μετανάστες.

Στην Αλγερία συνελήφθησαν έξι άτομα στο πλαίσιο έρευνας για δίκτυο διακίνησης μεταναστών, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Στην Τυνησία, οι αρχές απέτρεψαν απόπειρα παράνομης θαλάσσιας διέλευσης και συνέλαβαν τρεις Τυνήσιους υπηκόους, κατασχέτοντας σκάφος, μηχανή θαλάσσης και εξοπλισμό.



Συλλήψεις και σε Ελλάδα και Κύπρο για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε αεροδρόμια, με τις αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου να προχωρούν σε συλλήψεις για απόπειρες χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις και εκτεταμένοι έλεγχοι, που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη σύλληψη 6 ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Ελλάδα:

Ελέγχθηκαν -1.121- άτομα σε -34- σημεία ελέγχου,

πραγματοποιήθηκαν -2.508- αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol,

ελέγχθηκαν -31- πτήσεις,

υλοποιήθηκαν -4- επιχειρησιακές δράσεις,

εντοπίστηκαν -35- παράτυποι μετανάστες, ενώ

ξεκίνησε και μία νέα έρευνα.

Παράλληλα, στην Αθήνα λειτούργησε Επιχειρησιακή Μονάδα Συντονισμού, στην οποία αναπτύχθηκαν στελέχη της Interpol, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, την αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων των Αρχών που συμμετείχαν. Στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά -210.594- αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων της Interpol, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση και διασταύρωση επιχειρησιακών πληροφοριών.

Στο Μαρόκο συνελήφθη ένα άτομο που κατηγορείται ότι προμήθευε πλαστά διαβατήρια και στρατολογούσε ανθρώπους για παράνομη μετανάστευση, ενώ στη Γαλλία συνελήφθησαν έξι άτομα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διευκόλυνση παράτυπης μετανάστευσης και φιλοξενία ευάλωτου ατόμου σε συνθήκες ασύμβατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, η επιχείρηση αποκάλυψε δεκάδες συνδέσεις με αναρτήσεις, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούσαν την παράτυπη μετανάστευση και υπηρεσίες διακίνησης ανθρώπων.

Σύμφωνα με την INTERPOL, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και οι 434 νέες έρευνες αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκαλύψεις και συλλήψεις τους επόμενους μήνες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Αλγερία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γκάμπια, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιβύη, η Μάλτα, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Σενεγάλη, η Ισπανία, η Συρία, η Τυνησία και η Τουρκία. Στην επιχειρησιακή υποστήριξη συμμετείχαν επίσης η Europol, η Frontex, η AFRIPOL, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.



Δείτε φωτογραφίες από την διεθνή επιχείρηση της

protothema.gr