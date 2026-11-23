Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι αμερικανικές αγορές επέστρεψαν σε ισχυρά ανοδική τροχιά τη Δευτέρα, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη, μετά τις έντονες πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, καθώς η ανακοίνωση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές.

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 30% στις πρώτες συναλλαγές, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή του αξία. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ισχυρή ώθηση στο επενδυτικό κλίμα, με τους αγοραστές να επιστρέφουν δυναμικά στη Wall Street μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.

Nvidia board reinstates Jensen Huang, shares surge https://t.co/MZ7gpBIbSY — Reuters (@Reuters) November 23, 2026

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 4,5%, βάζοντας τέλος σε ένα σερί επτά διαδοχικών πτωτικών συνεδριάσεων. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 2,5%, κερδίζοντας περισσότερες από 1.200 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο περίπου 7%. Για τον Dow, η συνεδρίαση αποτέλεσε σημαντική ανάκαμψη, μετά τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από το κύμα μαζικών πωλήσεων που είχε προκαλέσει η πανδημία το 2020.

*NVIDIA SHARES EXTEND PRE-MARKET GAIN 34.50% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) November 23, 2026



Η επιστροφή του Χουάνγκ στην κορυφή της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιστροφή του συνιδρυτή της εταιρείας στις θέσεις του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, υπογράμμισε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την εταιρεία και τους μετόχους της. Όπως ανέφερε, το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί πως ο συνιδρυτής της Nvidia είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να καθοδηγήσει την επιχείρηση, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από νέες δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επαναλάβει την έκκλησή του για επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εν μέσω διαδοχικών αντιπαραθέσεων γύρω από την εταιρεία.

Αναταράξεις στην τεχνολογία παρά το ράλι της Wall Street

Η ανοδική αντίδραση δεν περιορίστηκε στη Nvidia, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου σε μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, αναζητώντας ευκαιρίες μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ομοιόμορφη για όλες τις εταιρείες.

Η Anthropic, η νεοεισαχθείσα στο χρηματιστήριο εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, κινήθηκε αρχικά σε θετικό έδαφος κατά την έναρξη των συναλλαγών της Δευτέρας. Στη συνέχεια, όμως, η μετοχή της άλλαξε κατεύθυνση, χάνοντας τα αρχικά της κέρδη.

iefimerida.gr