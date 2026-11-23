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Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το Σάββατο (21/11) η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) και ο Μαξ Μοράντο (Maxx Morando), επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια συγκινητική γαμήλια τελετή στο Παλμ Σπρινγκς (Palm Springs) της Καλιφόρνιας. Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα, που μοιράστηκαν μαζί τους τη σημαντική αυτή στιγμή.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 28χρονος μουσικός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, με τις πρώτες φωτογραφίες από την τελετή να κυκλοφορούν το βράδυ του Σαββάτου.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται να ανταλλάσσει όρκους αιώνιας αγάπης κάτω από μια εντυπωσιακή αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελετή πραγματοποίησε ο Γουέιν Κόιν, μέλος του συγκροτήματος Flaming Lips, με τον οποίο η Σάιρους είχε συνεργαστεί στο άλμπουμ «Dead Petz».

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο επιβεβαίωσαν και επίσημα τον γάμο τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, η γνωστή καλλιτέχνιδα έγραψε «M + M 🤍 11.21.26» στη λεζάντα, η οποία συνόδευε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τον κόσμο.



Το εντυπωσιακό νυφικό της Μάιλι Σάιρους και τα δάκρυα συγκίνησης

Για την ημέρα του γάμου της, η Μάιλι Σάιρους επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη, δημιουργία του οίκου Saint Laurent, σχεδιασμένο από τον Άντονι Βακαρέλο.

Η 33χρονη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με έναν χαλαρό, επιμελώς ατημέλητο κότσο, αφήνοντας το νυφικό της να πρωταγωνιστήσει.

Τις λεπτομέρειες της νυφικής εμφάνισης αποκάλυψαν οι φωτογραφίες που τράβηξε ο φωτογράφος Χοσέ Βίγια και δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 22 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι στιγμές κατά τη διάρκεια της τελετής. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε ο λογαριασμός DeuxMoi, η Μάιλι Σάιρους εμφανίζεται να σκουπίζει τα δάκρυά της, ενώ στέκεται απέναντι από τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι ντράμερ του συγκροτήματος Liily.



Οι διάσημοι καλεσμένοι και η παρουσία της οικογένειας Σάιρους

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν αρκετά μέλη της οικογένειας της τραγουδίστριας, τα οποία παρακολούθησαν την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η μητέρα της Μάιλι, Τις Σάιρους, και ο σύζυγός της, Ντόμινικ Πέρσελ, καθώς και οι αδελφές της τραγουδίστριας, Μπράντι και Νόα Σάιρους.

Στην τελετή παρευρέθηκε επίσης ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People. Μαζί του ήταν η σύντροφός του, η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, και ο γιος της, Ντέμιαν Χάρλεϊ.

Μάλιστα, ήδη από την Παρασκευή, μέλη της οικογένειας Σάιρους, μεταξύ των οποίων η Τις και η Νόα, είχαν εντοπιστεί να συγκεντρώνονται στη Νότια Καλιφόρνια για το δείπνο που πραγματοποιήθηκε ενόψει του γάμου.

Το πολυτελές δείπνο πριν από τον γάμο και το μενού με τα αρχικά του ζευγαριού

Μία ημέρα πριν από τη γαμήλια τελετή, στις 20 Νοεμβρίου, η θετή αδελφή της Μάιλι Σάιρους, Λίλι-Ρόουζ Πέρσελ, αποκάλυψε λεπτομέρειες από το δείπνο που διοργάνωσε το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το TMZ, η Λίλι-Ρόουζ δημοσίευσε στα Instagram Stories μια φωτογραφία του μενού, δίνοντας μια εικόνα από τις γαστρονομικές επιλογές της βραδιάς.

Το μενού περιλάμβανε ως κυρίως πιάτα φιλέτο μινιόν και ραβιόλια με αστακό από το Μέιν, ενώ για επιδόρπιο οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τούρτα σοκολάτας με στρώσεις καραμέλας, κρεμ μπρουλέ βανίλιας και σορμπέ βατόμουρο.

Ωστόσο, μια από τις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν τα αρχικά «M+M», τα οποία ήταν τυπωμένα στο επάνω μέρος του μενού, παραπέμποντας στα μικρά ονόματα της Μάιλι και του Μαξ.

Η γνωριμία σε ραντεβού στα τυφλά και η πρόταση γάμου στην Ιαπωνία

Η ιστορία αγάπης της Μάιλι Σάιρους και του Μαξ Μοράντο ξεκίνησε το 2021, όταν ένας κοινός τους φίλος κανόνισε να γνωριστούν σε ένα ραντεβού στα τυφλά.

Από τότε, οι δυο τους διατηρούν σχέση, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους, έπειτα από τέσσερα χρόνια μαζί.

Ο 28χρονος μουσικός είχε κάνει πρόταση γάμου στη Σάιρους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Ιαπωνία.

Ο Μοράντο είναι ντράμερ του συγκροτήματος Liily, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή της τραγουδίστριας «Miley’s New Year’s Eve Party» το 2022.

Πέρα από την προσωπική τους σχέση, οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και επαγγελματικά. Ο Μοράντο συμμετείχε στη δημιουργία τραγουδιών από τα δύο τελευταία άλμπουμ της Σάιρους, «Endless Summer Vacation» και «Something Beautiful».

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε ευχαριστήσει δημόσια τον σύντροφό της το 2024, όταν παρέλαβε το βραβείο Grammy για την Ηχογράφηση της Χρονιάς με το τραγούδι «Flowers».

Τον Σεπτέμβριο, το ζευγάρι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πλησίαζε η στιγμή του γάμου του, μέσα από το μουσικό βίντεο της Σάιρους για το τραγούδι «Let’s Get Married».

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί με τον τότε αρραβωνιαστικό της σε σκηνές που εκτυλίσσονται στο ξενοδοχείο Chateau Marmont, στο Λος Άντζελες.

Η ίδια μιλώντας για τη σχέση τους τόνισε ότι της επιτρέπει να χαλαρώνει και να εκφράζει μια πιο ευάλωτη πλευρά του εαυτού της.

Ο προηγούμενος γάμος της Μάιλι Σάιρους με τον Λίαμ Χέμσγουορθ

Ο γάμος με τον Μαξ Μοράντο δεν είναι ο πρώτος για τη Μάιλι Σάιρους, η οποία στο παρελθόν είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ, γνωστό από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Hunger Games».

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009 και πέρασε από αρκετές διακυμάνσεις, καθώς το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε δύο φορές, αρχικά το 2013 και στη συνέχεια το 2016.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2017 και χώρισαν το 2018, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2020.

Πηγή: iefimerida.gr