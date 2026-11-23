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Του Michael Lynch

Οι πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, από τους πολέμους έως τις υψηλές τιμές, έχουν πυροδοτήσει μια στροφή προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι υποστηρικτές αυτής της μετάβασης επισημαίνουν ότι η στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας είναι πλέον μη αναστρέψιμη και επιταχύνεται. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι καταναλωτές καθορίζουν τελικά τις ενεργειακές τους επιλογές με βασικό κριτήριο το κόστος και όχι τους πολιτικούς στόχους. Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, ανάλογες προσδοκίες για τη μονιμότητα των εναλλακτικών λύσεων υποχώρησαν όταν οι τιμές κατέρρευσαν. Κατά συνέπεια, η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση πιθανότατα θα συνεχιστεί με πιο αργούς ρυθμούς, ενώ η ανασύσταση των στρατηγικών αποθεμάτων θα αποτελέσει βασικό μέσο περιορισμού των επιπτώσεων από μελλοντικές διαταραχές στην προσφορά.

Το υψηλό κόστος δυσχεραίνει την ενεργειακή μετάβαση

Τα τελευταία χρόνια, το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αλλεπάλληλες προκλήσεις και ανατροπές: από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν έως τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και την ανατροπή ορισμένων από τις ενεργειακές πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν από την κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι “αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά”, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά σε νέα καύσιμα και τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας και τα ηλεκτρικά οχήματα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση όχι μόνο δεν μπορεί πλέον να ανακοπεί, αλλά επιταχύνεται εξαιτίας των σημερινών αναταράξεων στον ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, καθώς και των επακόλουθων αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αυξάνονται τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κατοίκους του Πακιστάν και αφρικανικών χωρών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα για την κάλυψη των οικιακών και επαγγελματικών ενεργειακών αναγκών τους, για Κουβανούς που χρησιμοποιούν ηλιακά ηλεκτρικά δίκυκλα, αλλά και για καταναλωτές σε πολλές χώρες που στρέφονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Χαρακτηριστικοί είναι τίτλοι όπως “Εκρηκτική αύξηση στις πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων λόγω της ακριβής βενζίνης”, “Η μείωση της οδήγησης στις ΗΠΑ ενδέχεται να διατηρηθεί και μετά τον πόλεμο” και “Η πυρηνική ενέργεια κερδίζει έδαφος”.

Στην τελευταία έκθεσή του για τις παγκόσμιες ενεργειακές προοπτικές (World Energy Outlook), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι οι κρίσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 4% έως το 2035.

Ίσως το χαρακτηριστικότερο απόσπασμα αυτής της επιχειρηματολογίας είναι το εξής: “Ό,τι κι αν συμβεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, το ευρύτερο δίδαγμα θα παραμείνει το ίδιο. Η σύγκρουση ανέδειξε μια δομική αδυναμία της παγκόσμιας οικονομίας: όσο οι χώρες εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα, η αστάθεια σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει οικονομικές επιπτώσεις παντού”. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν ο πόλεμος στο Ιράν τελειώσει, η επόμενη ενεργειακή κρίση βρίσκεται ήδη προ των πυλών.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο συντάκτης αυτής της άποψης είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Greenpeace International και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί αμερόληπτος παρατηρητής.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι, παρά τα δημοσιεύματα για Ρώσους που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν άλογα λόγω των ελλείψεων καυσίμων, οι οποίες προκαλούνται από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια, οι ακτιβιστές δεν έχουν σπεύσει να παρουσιάσουν αυτή την εξέλιξη ως απόδειξη ότι το μέλλον των μεταφορών βρίσκεται… στην ιππασία.

Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ξαναβρεθεί σε ανάλογη κατάσταση.

Μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι οποίες είχαν ως επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, οι χώρες που εισήγαν πετρέλαιο επιχείρησαν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον είχε εξαγγείλει με ιδιαίτερη έμφαση το πρόγραμμα “Project Independence”, με στόχο να μειωθεί η ευπάθεια της αμερικανικής οικονομίας σε διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού.

Έκτοτε, κάθε Αμερικανός πρόεδρος έχει υιοθετήσει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογους στόχους. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, ωστόσο, επιτεύχθηκε δεκαετίες αργότερα, όχι χάρη σε κρατικά προγράμματα ή δημόσιες δαπάνες, αλλά κυρίως μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking), η οποία επέτρεψε την εκμετάλλευση των σχιστολιθικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο ρόλος του κράτους σε αυτή την εξέλιξη ήταν περιορισμένος.

Σε μεγάλο βαθμό έχει ξεχαστεί ότι οι μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Project Independence” κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Η υποκατάσταση των εισαγωγών πετρελαίου θα απαιτούσε τεράστιες δαπάνες για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής, τον περιορισμό της κατανάλωσης ή την ανάπτυξη συνθετικών καυσίμων.

Αντί γι’ αυτό, προκρίθηκε η δημιουργία αποθεμάτων στρατηγικής σημασίας, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Και αυτή, άλλωστε, δεν ήταν μια καινούργια ιδέα. Τον 17ο αιώνα, ο βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος Α’ είχε δημιουργήσει αποθέματα πρώτων υλών για την παραγωγή πυρίτιδας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ούρα. Επρόκειτο, κατά κάποιον τρόπο, για το πρώτο στρατηγικό απόθεμα… ούρων (Strategic Pee Reserve).

Οι κυβερνήσεις, πάντως, συνέχισαν να επιδιώκουν τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, με κάποια επιτυχία. Η παραγωγή στην περιοχή υποχώρησε σημαντικά, ιδίως μετά το 1980, εν μέρει λόγω της εμφάνισης νέων πηγών προσφοράς.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν επίσης η υποκατάσταση του πετρελαίου από τον άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή και η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Οι δύο αυτές εξελίξεις περιόρισαν τη ζήτηση για μαζούτ, το βαρύ πετρελαϊκό καύσιμο που χρησιμοποιούνταν τότε ευρέως στην ηλεκτροπαραγωγή και το οποίο μπορούσε να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για την παραγωγή βενζίνης και ντίζελ.

Μεταξύ 1979 και 1985, η κατανάλωση πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, εκ των οποίων σχεδόν τα 5 εκατ. βαρέλια αφορούσαν το μαζούτ.

Η κατάρρευση των τιμών ανέτρεψε τις προβλέψεις

Στη συνέχεια, όμως, συνέβη κάτι απρόσμενο. Οι τιμές του πετρελαίου όχι μόνο δεν αυξήθηκαν όπως αναμενόταν, αλλά άρχισαν να υποχωρούν, για να καταρρεύσουν τελικά το 1986. Από επίπεδα πενταπλάσια σε σχέση με το 1973, περιορίστηκαν σε μόλις διπλάσια.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε νέα αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και σε σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Χρειάστηκε περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά τελικά η προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και οι επενδύσεις στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτός Μέσης Ανατολής κατάφεραν απλώς να μεταβάλουν την πορεία των εξελίξεων, όχι όμως να εξαλείψουν την εξάρτηση από την περιοχή. Η σημερινή κρίση το επιβεβαιώνει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, και κυρίως οι υψηλότερες τιμές, δεν έχουν περιορίσει την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο, ιδίως εάν αυτή μετρηθεί σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η μακροχρόνια και σταθερή αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο από την ευάλωτη περιοχή της Μέσης Ανατολής δείχνει τα περιορισμένα αποτελέσματα των φιλόδοξων προσπαθειών των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο. Ακόμη και ο πρώτος Πόλεμος του Κόλπου είχε ελάχιστη επίδραση στη ζήτηση για πετρέλαιο από περιοχές με αυξημένους κινδύνους εφοδιασμού.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι τελικές αποφάσεις για τις ενεργειακές επιλογές ανήκουν στους καταναλωτές, οι οποίοι σπάνια επηρεάζονται από πολιτικές εκκλήσεις του τύπου “καταναλώστε λιγότερο πετρέλαιο για να ενισχύσετε την ενεργειακή ασφάλεια”.

Για τους καταναλωτές, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η τιμή. Και οι επιλογές τους το αποδεικνύουν.

Ιστορικά, οι υψηλές τιμές καυσίμων οδηγούν σε αυξημένες αγορές μικρότερων αυτοκινήτων, ενώ όταν οι τιμές υποχωρούν, η τάση αντιστρέφεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μείωση των πωλήσεων SUV στις ΗΠΑ κατά την απότομη άνοδο των τιμών το 2008, η οποία στη συνέχεια αναστράφηκε.

Παρά την αρχική εκτίμηση ορισμένων ακτιβιστών ότι η υποχώρηση των πωλήσεων οφειλόταν στην αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και θα είχε μόνιμο χαρακτήρα, η εξέλιξη της αγοράς έδειξε το αντίθετο.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται στην αγορά αυτοκινήτου

Ανάλογη κατάσταση είχαμε και τη δεκαετία του 1970. Μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, την εκτίμηση ότι οι τιμές θα συνέχιζαν να αυξάνονται και την υιοθέτηση αυστηρότερων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης για τα αυτοκίνητα, πολλοί θεωρούσαν δεδομένο ότι τα μικρότερα οχήματα θα κυριαρχούσαν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η Chrysler έφτασε μάλιστα στο σημείο να εγκαταλείψει την παραγωγή του μεγαλύτερου μοντέλου της, του New Yorker, βασιζόμενη σε αυτή την εκτίμηση.

Η General Motors και η Ford, ωστόσο, διατήρησαν στην αγορά τα μεγαλύτερα οχήματά τους. Όταν, μετά την κατάρρευση των τιμών το 1986, οι προτιμήσεις των καταναλωτών άλλαξαν και πάλι, η Chrysler προσαρμόστηκε παρουσιάζοντας το μίνι βαν.

Η σημερινή αύξηση της ζήτησης για τεχνολογίες καθαρότερης ενέργειας οφείλεται εν μέρει στον πόλεμο στο Ιράν και στις υψηλές τιμές πετρελαίου και LNG. Εάν, όμως, οι τιμές αυτές δεν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλάδων αναμένεται να επιβραδυνθεί.

Ασφαλώς, υπάρχουν όσοι θεωρούν ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή μόνιμα υψηλών τιμών. Πρόκειται, όμως, για μια αντίληψη που εμφανίζεται συχνά σε περιόδους απότομων ανατιμήσεων, είτε πρόκειται για αγροτικά προϊόντα είτε για μετοχές είτε για ενεργειακά αγαθά.

Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι περισσότεροι δεν θεωρούσαν πιθανό ότι οι τιμές θα μπορούσαν να επιστρέψουν, έστω εν μέρει, στον ιστορικό τους μέσο όρο. Αντίθετα, οι περισσότερες προβλέψεις έκαναν λόγο για συνεχή άνοδο.

Ένα μοντέλο προέβλεπε σταθεροποίηση των τιμών, ένα άλλο –στο οποίο συμμετείχα και εγώ– εκτιμούσε ότι θα ακολουθούσε πενταετής πτώση και στη συνέχεια νέα άνοδος, ενώ τα υπόλοιπα προέβλεπαν συνεχή αύξηση.

Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αντέδρασαν προωθώντας την παραγωγή συνθετικών καυσίμων και την αυξημένη χρήση άνθρακα.

Οι ενεργειακές αναταράξεις δεν διαρκούν για πάντα

Η τάση να εκλαμβάνονται προσωρινές ανατιμήσεις ως μια νέα μόνιμη πραγματικότητα παρατηρείται και στα καύσιμα που ανταγωνίζονται το πετρέλαιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φυσικό αέριο. Οι τιμές του εκτινάχθηκαν μετά την απόφαση της Ιαπωνίας να αναστείλει τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών της, στον απόηχο του πυρηνικού ατυχήματος στη Φουκουσίμα. Στη συνέχεια υποχώρησαν στα προ κρίσης επίπεδα, προτού αυξηθούν εκ νέου μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει νέα άνοδο των τιμών, αν και δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ετήσια στοιχεία. Δεν προκαλεί έκπληξη, πάντως, το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερβαίνουν εκείνες στην Ιαπωνία, καθώς η διακοπή των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών το 2022 προκάλεσε ελλείψεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ένα ακόμη καύσιμο που συχνά παρουσιάζεται ως ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά προτιμότερη εναλλακτική είναι η αιθανόλη. Αναμειγνύεται με τη βενζίνη σε ποσοστά 10%-15%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό μπορεί να φτάσει ακόμη και το 85%, αν και οι πωλήσεις των συγκεκριμένων μειγμάτων παραμένουν περιορισμένες.

Οι υποστηρικτές της, ιδίως στον αγροτικό τομέα, υποστηρίζουν συχνά ότι η αιθανόλη αποτελεί καθαρότερο καύσιμο, με πιο σταθερή τιμή. Ωστόσο, η τιμή της επηρεάζεται σημαντικά από τις διακυμάνσεις στην αγορά καλαμποκιού, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και από το κόστος των λιπασμάτων και των καυσίμων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις μονάδες παραγωγής αιθανόλης.

Και ενώ σήμερα η τιμή της αιθανόλης, προσαρμοσμένη ως προς την ενεργειακή της περιεκτικότητα ώστε να είναι συγκρίσιμη με εκείνη της βενζίνης, βρίσκεται στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα, ιστορικά αυτό αποτελεί εξαίρεση.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του καλαμποκιού, σε πραγματικούς όρους και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, έχουν μειωθεί περίπου στο μισό μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, η αιθανόλη καθίσταται ελκυστική κυρίως όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται εξαιτίας κάποιας πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η επόμενη μέρα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η εξέλιξη τόσο του πολέμου στην Ουκρανία όσο και της σύγκρουσης στο Ιράν παραμένει αβέβαιη. Υπάρχει, ωστόσο, σημαντική πιθανότητα και οι δύο συγκρούσεις να τερματιστούν μέσα στον επόμενο χρόνο ή, τουλάχιστον, οι επιπτώσεις τους να περιοριστούν.

Το ρωσικό φυσικό αέριο ενδέχεται να διατεθεί με έκπτωση, κάτι που αρκετοί αγοραστές στην Ευρώπη πιθανότατα θα αποδεχθούν, περιορίζοντας έτσι τη ζήτηση για LNG.

Παράλληλα, η αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε συνθήκες υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν –ενδεχομένως και νωρίτερα– με τις τιμές να υποχωρούν σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα από εκείνα πριν από τη σύγκρουση.

Μια τέτοια εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις χώρες όπου αυτές ενισχύονται μέσω γενναίων κρατικών επιδοτήσεων. Σε άλλες αγορές, ωστόσο, οι πωλήσεις είναι πιθανό να επιστρέψουν κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τη φετινή χρονιά.

Οι παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπίες θα επηρεαστούν τελικά μόνο οριακά από την επιδίωξη μεγαλύτερης ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η ουσιαστικότερη απάντηση στις μελλοντικές κρίσεις θα πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να είναι η ανασύσταση των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι σε νέες διαταραχές της προσφοράς.

Forbes