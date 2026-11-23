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Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αποφάνθηκε πως στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση και κάλεσε σε απολογία τους οκτώ κατηγορούμενους στην πρώτη υπόθεση πολιτογραφήσεων που οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Σημειώνεται πως το Εφετείο είχε ακυρώσει την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση και διέταξε επανεκδίκαση της υπόθεσης.



Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν αρχικά εννέα, ωστόσο ο ένας, γνωστός δικηγόρος στη Λάρνακα, απεβίωσε. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι ο γιος του, τρεις εργαζόμενες στο δικηγορικό γραφείο, καθώς και τέσσερις εταιρείες που παρείχαν διοικητικές υπηρεσίες. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Η υπόθεση είχε καταχωριστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στις 14 Μάϊου του 2021 και βασίστηκε στο πόρισμα της Έκθεσης, που ετοίμασε η Ad Hoc Τριμελής Επιτροπή Καλογήρου και είχε προκαλέσει σάλο. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφερόταν πως τρεις Ιρανοί, φέρονταν να έλαβαν κυπριακή υπηκοότητα, μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, παρουσιάζοντας στις αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο ένας εξ’ αυτών είχε εμφανιστεί με τρία ονόματα και ήταν, μάλιστα, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ. Αν και δόθηκαν οδηγίες για ποινική δίωξη των τριών Ιρανών, τελικά δεν οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης αφού δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστούν. Στις 4 Νοεμβρίου του 2022 με απόφασή του το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αθώωσε τους κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας πως δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες εναντίον τους

Ακολούθησε έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και ακύρωση της αθωωτικής απόφασης από το Εφετείο στις 27 Φεβρουαρίου 2025, αφού εντοπίστηκαν σοβαρά σφάλματα στην αξιολόγηση της μαρτυρίας. Γι’ αυτό το Εφετείο διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από διαφορετική σύνθεση του Κακουργιοδικείου.



Στην ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείο που διαβάστηκε τη Δευτέρα (23/11) ανέφερε πως θεωρεί «ορθή την απόφαση των συνηγόρων υπεράσπισης να μην προωθήσουν αίτημα αθώωσης των κατηγορουμένων από αυτό το στάδιο, καθότι, η παρούσα υπόθεση περιβάλλεται από τέτοια μαρτυρία η οποία μόνο κατόπιν υποκειμενικής αξιολόγησης της θα ήταν δυνατό να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα μπορούσαν να προκύψουν αποφάσεις επί των ανωτέρω ζητημάτων». Ως εκ τούτου, σημειώνει, «κρίνουμε ότι η Κατηγορούσα Αρχή κατάφερε να αποδείξει, στο σημείο αυτό, την εκ πρώτης όψεως υπόθεση της για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι και καλούνται σε απολογία».