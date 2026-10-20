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Τη διεξαγωγή «δίκης εντός δίκης» για σειρά εγγράφων, ηλεκτρονικών αρχείων και επικοινωνιών που παραλήφθηκαν από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Δημητριάδης, ζήτησε σήμερα η υπεράσπιση στην πολύκροτη υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Μάριο Δημητριάδη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Ηλίας Στεφάνου, ο οποίος εκπροσωπεί τους Ανδρέα, Δημήτρη και Γιώργο Δημητριάδη, την Ελένη Συμιλλίδη, τη Βασιλική Γεωργίου-Santin και την εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC, προανήγγειλε ενστάσεις σε σχέση με υλικό που παραλήφθηκε κατά την εκτέλεση τριών ενταλμάτων στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας.

Όπως ανέφερε, το επίμαχο υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σκληρό δίσκο, πύργους ηλεκτρονικών υπολογιστών, μονάδες αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα και έγγραφους φακέλους. Η υπεράσπιση εγείρει ζητήματα παραβίασης του δικηγορικού απορρήτου και του δικαιώματος ιδιωτικής επικοινωνίας, υπέρβασης των ενταλμάτων έρευνας και πρόσβασης, καθώς και σχετικότητας του υλικού με την υπόθεση.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 είχε ζητηθεί γραπτώς από την Κατηγορούσα Αρχή να προσδιορίσει ποιο μέρος του κατασχεθέντος υλικού προτίθεται να αξιοποιήσει. Ενδεικτικά σημείωσε ότι ένας από τους πύργους ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνει οκτώ εκατομμύρια αρχεία. Κατά την υπεράσπιση, το κοινό πραγματικό υπόβαθρο, η εμπλοκή των ίδιων αστυνομικών και η εκτέλεση των ίδιων ενταλμάτων επιτρέπουν την εξέταση των ενστάσεων στο πλαίσιο ενιαίας δίκης εντός δίκης.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, απάντησε ότι η υπεράσπιση είχε ενημερωθεί πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για το υλικό που δεν θα αξιοποιηθεί. Διευκρίνισε ότι θα χρησιμοποιηθούν τα τεκμήρια 1 έως 7, ενώ δεν θα αξιοποιηθούν τα τεκμήρια 40, 44, 49 έως 57 και 59 έως 75, σύμφωνα με την αρίθμηση του μαρτυρικού υλικού.

Η κ. Καραολίδου επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αναλυτικά ποιο μέρος κάθε τεκμηρίου αμφισβητείται και για ποιο λόγο. Ανέφερε ότι, η εξέταση των ζητημάτων θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίκης εντός δίκης, αφού προηγουμένως εξειδικευτούν οι ενστάσεις, προσθέτοντας ότι θα επανεξετάσει το υλικό για το οποίο εγείρεται ζήτημα σχετικότητας.

Κατά την επόμενη δικάσιμο στις 16 Νοεμβρίου, αναμένεται η αναλυτική ανάπτυξη των επιμέρους λόγων της ένστασης επί των τεκμηρίων για τη διεξαγωγή ενιαίας δίκης εντός δίκης, προκειμένου να κριθεί η αποδοχή και αξιοποίηση του επίμαχου μαρτυρικού υλικού.

105 τεκμήρια

Πριν από την έγερση του ζητήματος περί των τεκμηρίων, συνεχίστηκε η εμφάνιση της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας, αστυφύλακας Α. Α. του ΤΑΕ Αρχηγείου, υπό την ιδιότητά της, ως διαχειρίστρια των τεκμηρίων της υπόθεσης. Ενώπιον δικαστηρίου κατατέθηκαν άλλα 76 τεκμήρια. Μαζί με τα 29 τεκμήρια της χθεσινής διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός ανήλθε στα 105.

Στα τεκμήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φάκελοι του Υπουργείου Εσωτερικών, υλικό που παραλήφθηκε κατά τις αστυνομικές έρευνες, πρωτότυπα πωλητήρια έγγραφα μεταξύ εταιρειών και φακέλοι ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, δηλώθηκε ως παραδεκτό γεγονός ότι τα τεκμήρια που κατατέθηκαν παραλήφθηκαν νομότυπα από τους τόπους και τα πρόσωπα που καταγράφονται και διακινήθηκαν χωρίς επέμβαση ή αλλοίωση, πέραν των δικανικών εξετάσεων.

Ιστορικό υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις 19 επενδυτών από την Ασία. Κατηγορούμενοι είναι ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης και άλλα εννέα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά 84 κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, εμπορίας επηρεασμού, συνωμοσίας προς καταδολίευση, εξαπάτησης του ΦΠΑ και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον πρώην υπουργό αποδίδεται φερόμενη παρέμβαση στην εξέταση πολιτογραφήσεων που χειριζόταν το δικηγορικό γραφείο του πατέρα και των αδελφών του. Άλλες πτυχές του κατηγορητηρίου αφορούν φερόμενη αδικαιολόγητη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% και χρήση εικονικών τιμολογίων για μεταφορές χρημάτων.

Σημειώνεται ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.