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Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος Πηλακούτα στηρίζει το Race for the Cure Cyprus, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τη Europa Donna Κύπρου ως μέγας χορηγός της διοργάνωσης. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου και της σταθερής του προσήλωσης στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Char. Pilakoutas Heritage, τον εμβληματικό χώρο του Ομίλου Πηλακούτα που φιλοξενεί ιστορικά και σπάνια μοντέλα αυτοκινήτων, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του φετινού Race for the Cure στην Κύπρο. Με το μήνυμα «With every step we support each other!», η διοργάνωση έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου Πηλακούτα, Κλέλια Πηλακούτα Χριστοφόρου, αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη του Ομίλου προς τη Europa Donna Κύπρου, που, εδώ και 6 χρόνια, έχει στόχο την έμπρακτη ενίσχυση του σημαντικού έργου της. Τόνισε επίσης πως «πίσω από κάθε αριθμό περιστατικού καρκίνου του μαστού υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια προσωπική διαδρομή, ένας σκληρός αγώνας. Γι’ αυτό η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Το Race for the Cure μάς θυμίζει και κάτι ακόμη: ότι η δύναμη μεγαλώνει, όταν γίνεται συλλογική. Κάθε συμμετοχή, κάθε βήμα, κάθε φωνή προσθέτει έναν ακόμη κρίκο σε μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης».

Η Πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου, Όλγα Παπαδήμου, δήλωσε για το Race for the Cure, στη συνέντευξη τύπου: «Είναι κάποιες διαδρομές στη ζωή, φίλες και φίλοι, που δεν τις επιλέγουμε εμείς. Το γνωρίζω κι εγώ καλά από τη δική μου εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, όπως και πολλές άλλες φίλες εδώ. Στις πιο δύσκολες αυτές στιγμές της διαδρομής μας, η παρουσία ενός ανθρώπου δίπλα σου μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το Race for the Cure. Να μετατρέψουμε την προσωπική δοκιμασία σε συλλογική δύναμη. Να δείξουμε πως, όταν είμαστε μαζί, ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές γίνονται λιγάκι πιο εύκολες. Γι’ αυτό, την 1η Νοεμβρίου, δεν θα μετρήσουμε μόνο χιλιόμετρα».

Το Race for the Cure πραγματοποιείται σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη, σε συνεργασία με οργανώσεις κατά του καρκίνου του μαστού. Πέρα από την ουσιαστική συμβολή στην ευαισθητοποίηση του κοινού, η διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της δύναμη και της ελπίδας.

Στην Κύπρο, το Race for the Cure διοργανώνεται από τη Europa Donna Κύπρου για 11η συνεχόμενη χρονιά. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με αφετηρία το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αγλαντζιά, Λευκωσία. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ.

Ο Όμιλος Πηλακούτα προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στο Race for the Cure Cyprus 2026, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, δηλώνοντας συμμετοχή στο https://www.raceforthecure.eu/en?r=1

Σε αυτόν τον αγώνα, άλλοι θα τρέξουμε. Άλλοι θα περπατήσουμε. Όλοι όμως θα σταθούμε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που δίνει ή έδωσε τη δική του μάχη. Με έπαθλο την ίδια τη ζωή!