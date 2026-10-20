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Ο Τζον Χριστοδούλου επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο γνωστός επιχειρηματίας σε δήλωση του αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο, ωστόσο δεν έχει ακόμα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρα από ένα πολιτικά κόμματα τον έχουν προσεγγίσει για να εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.

«Δεν μπορώ να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το να κερδίσουμε περισσότερες ψήφους στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας, πρώτα», επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα. Σημειώνει παράλληλα πως όποια και να είναι η απόφαση του, η Κύπρος αξίζει καλύτερα από αυτά που έχει σήμερα.

Αυτούσια η δήλωση του

«Από Αγάπη για την Κύπρο

Βάσει πρόσφατων άρθρων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πολλών τηλεφωνημάτων που έλαβα σήμερα από δημοσιογράφους, θα ήθελα να αναφέρω ότι τους τελευταίους μήνες, πολλοί με έχουν ρωτήσει αν θα είμαι υποψήφιος για Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2028. Όλοι αυτοί, αξίζουν μια ειλικρινή απάντηση, οπότε ορίστε.

Αγαπώ την πατρίδα μου και αγαπώ τον λαό της. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της αγάπης, μού είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τι τους συμβαίνει.

Πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή, το Κυπριακό παραμένει άλυτο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Την ίδια ώρα, η παλιά πολιτική του «εκείνοι ποτζεί, τζιαι εμείς ποδά» συνεχίζεται σαν να μην διακυβεύεται τίποτα.

Αυτό που με πονά ακόμη περισσότερο είναι όσα αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μας καθημερινά. Το κόστος ζωής συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ οι μισθοί μένουν όλο και πιο πίσω, ένα φαινόμενο που έχω παρατηρήσει τα τελευταία 10 χρόνια μέσω του φιλανθρωπικού μου ιδρύματος. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να γεμίσουν το ψυγείο τους, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, έστω και λίγοι, που κοιμούνται στους δρόμους, και άνθρωποι που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους εξαιτίας της βίας σε κάποιες γειτονιές, ακόμη και στη δική μου περιοχή στο Καϊμακλί. Όταν ακούω τη φράση «This is Cyprus» (αυτή είναι η Κύπρος)», θέλω να σημαίνουν στο μυαλό όλου του κόσμου, μια χώρα όπου κανείς δεν πεινά, κανείς δεν μένει στον δρόμο και κανείς δεν φοβάται να περπατήσει μέχρι το σπίτι του το βράδυ. Αυτή είναι η Κύπρος στην οποία πιστεύω, και αυτή είναι η Κύπρος που αξίζουμε.

Τους τελευταίους μήνες, πολλά άτομα, και πέραν από ένα πολιτικά κόμματα, μου έχουν ζητήσει να εξετάσω το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές 2028. Θέλω να είμαι σαφής: δεν είμαι πολιτικός. Ποτέ δεν θέλησα να γίνω, και ποτέ δεν σχεδίασα να έχω μια ζωή στην πολιτική.

Ωστόσο, δεν μπορώ να αποδεχτώ την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το να κερδίσουμε περισσότερες ψήφους στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας, πρώτα.

Γι’ αυτό, από αγάπη και μόνο από αγάπη για την πατρίδα μου, εξετάζω το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Δεν έχω πάρει ακόμη την τελική μου απόφαση, και δεν είναι μια απόφαση που θα πάρω εύκολα. Σκέφτομαι επίσης πολύ προσεκτικά, τι θα σήμαινε αυτή η απόφαση για την οικογένειά μου και για τον τρόπο ζωής μου στο στάδιο αυτό.

Όπως ζω τώρα, αισθάνομαι τυχερός που βρίσκομαι στον καλύτερο δρόμο που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς, και συχνά αναρωτιέμαι αν θέλω να επιλέξω ένα διαφορετικό, σημαντικό μονοπάτι. Ξέρω ότι μπορώ να κάνω μεγάλη διαφορά για την Κύπρο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια. Ως εκ τούτου, στο στάδιο αυτό, θα σκεφτώ το θέμα με περισυλλογή, θα ακούσω τους ανθρώπους των οποίων την κρίση εμπιστεύομαι, και θα ανακοινώσω την τελική μου απόφαση στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Ό,τι κι αν αποφασίσω, σίγουρα η Κύπρος αξίζει αρκετά καλύτερα από αυτά που έχει σήμερα, και δεν θα σταματήσω να το λέω και να κάνω ότι μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση.

Τζον Χριστοδούλου»