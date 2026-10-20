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Ανοίγει όλο και περισσότερο ο κύκλος της ονοματολογίας για τις προεδρικές εκλογές. Παρά το γεγονός ότι απέχουμε περισσότερο από έναν χρόνο από το Φεβρουάριο του 2028 και παρόλο που υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι η προεδρολογία έχει ξεκινήσει πρόωρα, είναι προφανές ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη αρχίσει και η σεναριολογία γύρω από διάφορα ονόματα δίνει και παίρνει.

Στην εξίσωση μπαίνουν πλέον και άλλα δύο ονόματα, τα οποία επιδιώκει να θέσει στο τραπέζι, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, χτύπησε την πόρτα κομμάτων και βολιδοσκόπησε το ενδεχόμενο συζήτησης για κοινή υποψηφιότητα, θέτοντας στο τραπέζι τα ονόματα των επιχειρηματιών Τζον Χριστοδούλου και Μάικ Σπανού.

Πρόκειται για δύο αρκετά γνωστές περιπτώσεις, εκ των οποίων το όνομα του ενός παίζει ήδη στην ονοματολογία των προεδρικών εκλογών, ενώ ο δεύτερος παρολίγον να ήταν υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2018 στο ΑΚΕΛ. Και οι δύο διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τον Φειδία Παναγιώτου και την Άμεση Δημοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας έθεσε ως πρόταση, σε επαφές του με κομματικούς αρχηγούς, τη στήριξη της υποψηφιότητας είτε του Τζον Χριστοδούλου είτε του Μάικ Σπανού. Μεταξύ των κομμάτων που βολιδοσκόπησε για συνεργασία ήταν και το ΑΚΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικ Σπανός εκπροσώπησε την Άμεση Δημοκρατία στην πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές και την είσοδό της στη Βουλή. Στη συνέχεια, ωστόσο, στις συνεδρίες που ακολούθησαν συμμετείχε ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου. Ο Τζον Χριστοδούλου διατηρεί επίσης καλή σχέση με τον ευρωβουλευτή και έχει φιλοξενηθεί σε συνέντευξη στο podcast του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παναγιώτου έθεσε τα συγκεκριμένα ονόματα και σε επαφές του με άλλα κόμματα, χωρίς, ωστόσο, να λάβει οποιαδήποτε απάντηση, καθώς οι διεργασίες όλων των κομμάτων, με εξαίρεση τον ΔΗΣΥ, βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο.

Τάσος Γιασεμίδης ή Τάσος Χριστοφίδης;

Χθες, ο Στέφανος Στεφάνου, σε τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρέμβασή του, κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα αναφέρονται γύρω από το όνομα του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη. Το θέμα έχει λάβει διαστάσεις μέσα από τα διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ο ίδιος ο κ. Γιασεμίδης, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδιαφέροντός του για τις προεδρικές εκλογές.

Άλλωστε, ήταν και ένα από τα θέματα που έθιξε ομάδα μελών του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, ζητώντας από την πρόεδρο του κόμματος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, ενημέρωση, καθώς, μέσα από την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα, προέκυπτε η πληροφορία ότι έγινε συζήτηση μεταξύ ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές. Ο λόγος είναι ότι ο Τάσος Γιασεμίδης προέρχεται από την ΕΔΕΚ και κατά το παρελθόν υπήρξε και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της.

Ο Στέφανος Στεφάνου, στην προσπάθειά του χθες να τονίσει το γεγονός ότι δεν έγινε καμία επαφή με τον Τάσο Γιασεμίδη, αλλά ούτε και με οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο, έριξε την ατάκα ότι, αν τον δει στον δρόμο, θα δυσκολευτεί να τον αναγνωρίσει.

Μια ατάκα που κινδύνευσε να παρερμηνευθεί ως «κάψιμο» του ονόματος του Τάσου Γιασεμίδη. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και το ότι έγινε βολιδοσκόπηση, είτε του ίδιου, είτε της ΕΔΕΚ για τις προεδρικές εκλογές. Είναι, όμως, γεγονός ότι η ΕΔΕΚ είναι ένα από τα κόμματα με τα οποία το ΑΚΕΛ θέλει να διερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας και ότι ο Τάσος Γιασεμίδης είναι μία περίπτωση που θα μπορούσε να συζητηθεί.

Στην ονοματολογία του ΑΚΕΛ εξακολουθεί να περιλαμβάνεται και το όνομα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, με τον οποίο το κόμμα είχε μια πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Στα κομματικά πηγαδάκια μπαίνει, βέβαια, και το όνομα του τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσου Χριστοφίδη, ο οποίος επίσης διαθέτει ένα προφίλ με το οποίο το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να συνεργαστεί. Υπενθυμίζεται ότι το όνομά του είχε ακουστεί, τόσο για τις προεδρικές εκλογές του 2018, όσο και για εκείνες του 2023.

Μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του ALPHA, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, αναφερόμενος στα ονόματα του Ανδρέα Μαυρογιάννη και του Τάσου Γιασεμίδη, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν έχει προχωρήσει σε βολιδοσκοπήσεις υποψηφίων.

Για τον κ. Γιασεμίδη ανέφερε ότι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, παρότι γνωρίζει την αρθρογραφία του. Σε σχέση με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, σημείωσε ότι δεν μπορεί ούτε να τον αποκλείσει, ούτε να τον προκρίνει σε αυτό το στάδιο, καθώς δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με άλλα κόμματα.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι ονόματα ακούγονται και θα συνεχίσουν να ακούγονται, καθώς οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν χωρίς υποψήφιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το κόμμα δεν έχει εισέλθει ακόμη στη φάση των βολιδοσκοπήσεων.

Ανοιχτό άφησε, επίσης, το ενδεχόμενο να είναι γυναίκα η υποψήφια που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν τεθεί τέτοιου είδους περιορισμοί.

Πονοκέφαλος για Πινδάρου η παρέμβαση Αβέρωφ

Η πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου με την οποία κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συνεχίζει να προκαλεί πονοκέφαλο στην Πινδάρου. Ο εκπρόσωπος τύπου μάλιστα του κόμματος αναγκάστηκε χθες να… ταυτίσει τον ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ και τις διαφορές που έχει με υποψηφίους που στηρίζει στις προεδρικές εκλογές. Η διαφορά βέβαια είναι πώς η αναφορά για άρση των κυρώσεων έγινε από τον τέως πρόεδρο του κόμματος του ΔΗΣΥ.

Φιλοξενούμενος χθες στην μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ o Ονούφριος Κουλλά κλήθηκε να σχολιάσει την άποψη του Αβέρωφ Νεοφύτου, λέγοντας πως σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο πάρει το χρίσμα του κόμματος θα συνομολογήσει για ένα κοινό πρόγραμμα χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφωνίες.

«Αν ο Αβέρωφ είναι υποψήφιος μας και επιμένει σε αυτή τη θέση, τότε θα πρέπει να αποδεχθεί ότι ο ΔΗΣΥ διαφωνεί με την πρότασή του. Μπορεί να υπάρξουν και νομοσχέδια που θα διαφωνεί ο ΔΗΣΥ, έχει γίνει ξανά στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον είναι εφικτό ο εκλεκτός του κόμματος να έχει διαφορετική θέση σε μια τόσο βασική αρχή ο κ. Κουλλά τόνισε πως εάν ο κ. Νεοφύτου είναι εν τέλει υποψήφιος του ΔΗΣΥ θα πρέπει ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις, χωρίς ωστόσο αυτό να αφορά το κόμμα.

«Δεν σας έλεγε το ΑΚΕΛ τόσα χρόνια αυτά τα πράγματα; Αν αποδέχεται ο κ. Νεοφύτου αυτή του την θέση θα πρέπει να το εξηγήσει αλλά αυτό δεν θα αφορά τον ΔΗΣΥ», είπε καταληκτικά.

Πάντως, ο γγ του ΑΚΕΛ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει στον ALPHA την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου, διαχώρισε τη θέση του κόμματός του από την προσέγγιση που παρουσίασε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ο Στέφανος Στεφάνου υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ δεν έθεσε ως θέση την άρση των κυρώσεων, αλλά υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξεύρεση πολιτικής και διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.