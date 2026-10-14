Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τάσος Γιασεμίδης, Ανδρέας Μαυρογιάννης, Τάσος Χριστοφίδης, Ανδρέας Βύρας και πάει λέγοντας. Κάθε φορά που το ΑΚΕΛ αρχίζει τη διαδικασία για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, αρχίζει και η σεναριολογία για τους πιθανούς μνηστήρες. Ονόματα που πάνε κι έρχονται, άλλα έχοντας ένα υπόβαθρο πολιτικής λογικής ή πληροφόρησης που προκύπτει μέσα από τους διαλόγους των Λαϊκών Οργανώσεων και άλλα ως απλές φαντασιώσεις ή και ευσεβείς πόθοι.

Το σίγουρο και δεδομένο είναι ότι επίσημες βολιδοσκοπήσεις προσώπων δεν έγιναν από την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Ούτε η συζήτηση για τον εκλεκτό των προεδρικών εκλογών σε επίπεδο ηγεσίας μπήκε στα βαθιά, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ξεκάθαρη κατεύθυνση… Συζητήσεις, ζυμώσεις και προβληματισμός υπάρχουν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ανταλλαγή απόψεων και, προφανώς, μια παρασκηνιακή συζήτηση και αξιολόγηση πιθανών ονομάτων.

Ο διάλογος για τις προεδρικές εκλογές ανοίγει σιγά σιγά και στο ΑΚΕΛ και κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη συζήτηση στη βάση των εσωκομματικών διαδικασιών του κόμματος. Από τις Κομματικές Ομάδες στις Επαρχιακές Επιτροπές και στην Κεντρική Επιτροπή. Το δεύτερο αφορά τις επαφές και το στρατηγικό πλάνο των συνεργασιών. Αυτό αποτελεί και το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης, αλλά και τον κύριο άξονα πλέον του σχεδιασμού της Εζεκίας Παπαϊωάννου για τις προεδρικές εκλογές.

Κομματικές βολιδοσκοπήσεις

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ έχει ως βασικό στρατηγικό της στόχο τη συγκρότηση μιας συνεργασίας. Μια συνεργασία με μια άλλη πολιτική δύναμη αλλάζει τα δεδομένα και τις ισορροπίες. Όχι κατ’ ανάγκην σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά τη βασική εικόνα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος. Μια συνεργασία του ΑΚΕΛ με ένα άλλο κόμμα αποδυναμώνει αυτόματα το κύριο αφήγημα από πλευράς Δεξιάς για τον «μπαμπούλα» μιας ακελικής διακυβέρνησης.

Το αφήγημα της προοδευτικής συμμαχίας το 2023, με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ως υποψήφιο, δούλεψε σε μεγάλο βαθμό τόσο στον πρώτο όσο και στον β΄ γύρο. Μια συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων το 2028 θα δώσει μια επιπρόσθετη δυναμική στον υποψήφιο, όποιος κι αν είναι αυτός.

Μέσα από αυτό το πρίσμα εξετάζεται, ασφαλώς, και η ονοματολογία του ΑΚΕΛ. Ο Στέφανος Στεφάνου, από την επομένη των βουλευτικών εκλογών, μιλά για πολιτικά ανοίγματα και για επαφές με κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής. ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και ΒΟΛΤ είναι ασφαλώς περιπτώσεις για τις οποίες θα γίνει προσπάθεια βολιδοσκόπησης προθέσεων.

Κάποια μηνύματα προς αυτές τις κατευθύνσεις έχουν φύγει από την Εζεκίας Παπαϊωάννου. Τα κόμματα αυτά, βέβαια, βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο. Η ΕΔΕΚ άλλαξε πρόεδρο και οδεύει προς συνέδρια, σε φάση αλλαγών βρίσκεται και η ΔΗΠΑ, σε τροχιά συνεδρίου είναι και οι Οικολόγοι, ενώ το ΒΟΛΤ έχει καινούργια ηγεσία από το περασμένο Σάββατο.

Σημείο αναφοράς αυτής της βολιδοσκόπησης προθέσεων είναι η περίπτωση της ΕΔΕΚ. Η νέα πρόεδρος του κόμματος έδειξε, τουλάχιστον στις αρχικές τοποθετήσεις της, πως θέλει να αναδείξει ένα διαφορετικό προφίλ για το κόμμα, μέσα από την προώθηση πολιτικών κοινωνικής ατζέντας.

Η επίσημη θέση του κόμματος που βγαίνει προς τα έξω είναι πως προέχουν το καταστατικό και το εκλογικό συνέδριο και ότι οι διαδικασίες για τις προεδρικές εκλογές θα αρχίσουν από τον νέο χρόνο. Αυτό είναι και λογικό, αφού τον Δεκέμβριο η ΕΔΕΚ θα έχει εκλογικό συνέδριο και, άρα, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν ξανά.

Σε κάθε περίπτωση, η πόρτα της ΕΔΕΚ για το ΑΚΕΛ δεν φαίνεται να είναι ερμητικά κλειστή. Κάπου εδώ είναι που μπήκε στην εξίσωση και το όνομα του γνωστού οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, ο οποίος προέρχεται από την ΕΔΕΚ, είναι αποδεκτός ως πρόσωπο στον κόσμο της Αριστεράς και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το πρόσωπο μιας ευρύτερης κεντροαριστερής συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων.

Διαθέτει σίγουρα ένα προφίλ που θα μπορούσε να χωρέσει στο κοστούμι που θέλει να ράψει το ΑΚΕΛ για τον υποψήφιό του. Την ίδια ώρα, όμως, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες πολιτικές συζητήσεις για κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως είναι το Κυπριακό, η εξωτερική πολιτική, αλλά και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Στο ΑΚΕΛ δεν αναμένουν ούτε και θέλουν έναν υποψήφιο που να έχει κατ’ ανάγκην ταυτόσημες θέσεις με το κόμμα, αλλά θέσεις που να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, επιδίωξη λύσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, μια πολυμερή εξωτερική πολιτική και μια οικονομική πολιτική με κοινωνικές ευαισθησίες.

Ο ίδιος ο Τάσος Γιασεμίδης, όταν ρωτήθηκε προχθές από τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα για τη σεναριολογία γύρω από το όνομά του, απάντησε με τρόπο που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο.

Επίσημη βολιδοσκόπηση από την ηγεσία του ΑΚΕΛ δεν έγινε, όπως διαμηνύεται από πλευράς κόμματος. Από πλευράς ΕΔΕΚ, οι πληροφορίες είναι κατηγορηματικές ότι δεν υπήρξε ούτε πρόταση ούτε νύξη από το ΑΚΕΛ για συνεργασία γύρω από το όνομα του κ. Γιασεμίδη.