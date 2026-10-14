Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ήντα τζιαιρούς εφτάσαμεν… Το ΑΚΕΛ ακούμε ψάχνει εναγωνίως για κεντροδεξιό προεδρικό υποψήφιο ικανό να διεμβολίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επίσημο υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού… Που σημαίνει τι; Ότι το κόμμα της Αριστεράς επιθυμεί διακαώς να επανέλθει στην εξουσία, εκτιμά ότι δεν μπορεί να καταφέρει με αριστερό ή έστω προοδευτικό υποψήφιο εξού και επιλέγει… γαλάζιο «όχημα» που θεωρεί σίγουρη κούρσα…

Όλα τα ονόματα που διαρρέουν είναι της συγκεκριμένης απόχρωσης με διαβαθμίσεις. Κάποιοι φροντίζουν να… σπρώχνουν εκτός καταλόγου τον Ανδρέα Μαυρογιάννη με το επιχείρημα ότι ταυτίστηκε με τη διαχείριση του Κυπριακού και δη στο Κραν Μοντανά με τον Αναστασιάδη (τώρα το ανακάλυψαν, όχι το 2023) και πως από τη λίστα του ΑΚΕΛ αποκλείονται άτομα που υπηρέτησαν από το όποιο πόστο στις κυβερνήσεις Κληρίδη, Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη… Την ίδια ώρα όμως προβάλλεται ως υποψήφιος με προοπτικές ο Χρήστος Στυλιανίδης που υπηρέτησε στην Κυβέρνηση Κληρίδη, στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη και στην Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και εξακολουθεί να είναι βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων με τη Νέα Δημοκρατία! Κι όλα αυτά την ώρα που η δεξιά είναι σπαραλιασμένη…

Α