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Στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συγκαταλέγεται η Κύπρος, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών που επικαλείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Σε γραπτή δήλωσή του, συνδέει τις επιδόσεις με την ενίσχυση της δημοσιονομικής θέσης και των δυνατοτήτων στήριξης της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε στο 6,0% για το 2023, από 3,6%, στο 6,6% για το 2024, από 3,9%, και στο 4,8% για το 2025, από 3,8%.

Η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των 27 κρατών μελών το 2025, πρώτη το 2024 και δεύτερη το 2023, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος.

Υπερτριπλάσιος ρυθμός από τον μέσο όρο της ΕΕ

Για το 2025, η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας διαμορφώνεται στο 4,8%, έναντι 1,4% στην ΕΕ και 1,2% στην Ευρωζώνη, καταγράφοντας ρυθμό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει ότι οι επιδόσεις καταγράφονται παρά τις διαδοχικές διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Τις αποδίδει στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στις επενδύσεις, στην προσέλκυση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη ενισχύει τη δημοσιονομική θέση της χώρας, βελτιώνει τους δείκτες του δημόσιου χρέους και διευρύνει τα περιθώρια της Πολιτείας για κοινωνική στήριξη.

Αναφορά σε αύξηση 15% των διάμεσων απολαβών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλείται επίσης αύξηση των διάμεσων απολαβών κατά 15%, χωρίς να προσδιορίζει στη δήλωση την περίοδο σύγκρισης, ως ένδειξη του κοινωνικού αντίκτυπου της ανάπτυξης.

Υποστηρίζει ότι η οικονομική πρόοδος δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, ευνοεί τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ενισχύει τα εισοδήματα.

«Αυτή είναι η πραγματική αξία της ανάπτυξης. Να δημιουργεί περισσότερο πλούτο, καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες», αναφέρει.

Προσθέτει ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δυναμική της οικονομίας για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη στήριξη των οικογενειών, την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και τη βελτίωση των προοπτικών της νέας γενιάς.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, είναι οι οικονομικές επιδόσεις να μετατρέπονται σε μεγαλύτερη πρόοδο και ευημερία για ολόκληρη την κοινωνία, με δημοσιονομική υπευθυνότητα και υψηλότερους στόχους.