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Ανάπτυξη χωρίς φρένο καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα στην επαρχία Λεμεσού, η οποία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέλαβε την πρώτη θέση παγκυπρίως και στους τρεις βασικούς δείκτες οικοδομικής ανάπτυξης. Την οικονομική αξία των αδειών, το συνολικό αδειοδοτημένο εμβαδόν και την παραγωγή νέων κατοικιών.

Η πόλη έχει μετατραπεί εδώ και αρκετό καιρό σε ένα μεγάλο οικοδομικό εργοτάξιο, με κατασκευαστικές εργασίες να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές και τις αναπτύξεις να περιλαμβάνουν οικιστικες, βιομηχανικές και εμπορικές μονάδες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητα στον τομέα της κατοικίας, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν 3.527 οικιστικές μονάδες. Η πρωτιά αυτή συνδέεται και με τις προσπάθειες του ΕΟΑ Λεμεσού για αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία εξασφαλίσαμε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ), επιβεβαιώνουν τη δυναμική της κατασκευαστικής αγοράς της επαρχίας, αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των αιτήσεων οικοδομικής αδειοδότησης.

Η οικοδομική δραστηριότητα στην Κύπρο παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η συνολική αξία των αδειών οικοδομής ανήλθε στα €2,57 δισ., ενώ το συνολικό αδειοδοτημένο εμβαδόν ξεπέρασε τα 2,09 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 48,15%, ενώ το αδειοδοτημένο εμβαδόν κατέγραψε άνοδο 47,06%.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας, η Λεμεσός καταγράφει τις υψηλότερες επιδόσεις παγκυπρίως και στους τρεις βασικούς δείκτες ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην κατασκευαστική αγορά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη οικοδομική κινητικότητα στην επαρχία και τη δυναμική που παρουσιάζει η ανάπτυξη νέων έργων.

Πρωτιά σε εμβαδόν αδιεοδοτημέων έργων: Η Λεμεσός συγκέντρωσε εμβαδόν 719.944 τ.μ. αδειοδοτημένων έργων (αύξηση +34,69% σε σχέση με τα 534.531 τ.μ. το 2025). Αντιπροσωπεύει το 34,3% της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας ολόκληρης της χώρας, ξεπερνώντας τη Λευκωσία (632.145 τ.μ.) κατά 87,8 χιλιάδες τ.μ..

Πρωτιά σε Επενδυτικά Κεφάλαια (Αξία των έργων): Η συνολική χρηματική αξία των εγκεκριμένων αδειών στη Λεμεσό έφθασε τα €853,24 εκατομμύρια (αύξηση +34,54% έναντι €634,20 εκατ. το 2025). Η επαρχία απορρόφησε το 33,2% των συνολικών κατασκευαστικών κεφαλαίων της Κύπρου, προσθέτοντας νέα έργα αξίας €219 εκατομμυρίων σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Πρωτιά στην Προσφορά Στέγης: Εγκρίθηκε η δημιουργία 3.527 νέων οικιστικών μονάδων (αύξηση +61,94% από τις 2.178 μονάδες το 2025). Η Λεμεσός κάλυψε το 31,8% της συνολικής νέας στέγης που αδειοδοτήθηκε παγκυπρίως (3.527 από 11.099 μονάδες), οδηγώντας την αγορά στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

Επιτάχυνση της αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Λεμεσού

Πίσω από τα αποτελέσματα καταγράφεται, μεταξύ άλλων, η αυξημένη διεκπεραίωση αιτήσεων οικοδομικής αδειοδότησης από τον ΕΟΑ Λεμεσού. Ιδιαίτερα κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2026 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις εγκρίσεις, με αποτέλεσμα να καταγραφεί υπερδιπλασιασμός των σχετικών μεγεθών της επαρχίας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

«Η αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων οικοδομικής αδειοδότησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των επενδύσεων και στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της επαρχίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και της ευρύτερης οικονομίας», δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας.

Αναλυτικότερα ανά επαρχία έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκριτικοί Πίνακες με αναφορά στους τέσσερεις βασικούς δείκτες ανάπτυξης: αριθμός αδειών, εμβαδόν, αξία και αριθμών οικιών (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – Cystat).

Αδιαμφησβήτητα η Λεμεσός διαθέτει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της Λεμεσού αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος οικοδομικής αδειοδότησης για την προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το επόμενο στοίχημα για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑΛ) είναι η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητάς του, με έμφαση στην ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών, μελετητών και επενδυτών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πορεία του Οργανισμού, επισημαίνοντας ότι σταδιακά εδραιώνει τη λειτουργία του και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στην επαρχία. Όπως ανέφερε στον «Φ», η απόδοση του Οργανισμού αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω έως το τέλος του 2026, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης της Λεμεσού.

«Μια απλή περιήγηση στην πόλη μας καταδεικνύει την πρωτοφανή οικοδομική ανάπτυξη. Ολόκληρη η πόλη αποτελεί ένα τεράστιο εργοτάξιο, με οικοδομές να ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουλόφτας, περιγράφοντας την έντονη οικοδομική δραστηριότητα που καταγράφεται στην επαρχία.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του ΕΟΑΛ, σημείωσε ότι η πρόοδος που καταγράφεται συνδέεται με την προσεκτική, μεθοδική και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των ζητημάτων, καθώς και με τη δημιουργία αποτελεσματικής οργανωτικής δομής στη Διεύθυνση Αδειοδότησης. Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδίδει αποτελέσματα χωρίς να επιβαρύνει τον Οργανισμό με περιττό οικονομικό κόστος ή αναποτελεσματικές δομές. «Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία ενός οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμου Οργανισμού σε βάθος χρόνου. Δεν κάνουμε κινήσεις πανικού ή εντυπωσιασμού, ούτε εστιάζουμε σε πρόσκαιρα οφέλη, τα οποία μακροπρόθεσμα ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική ευρωστία του ΕΟΑ Λεμεσού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική του πορεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών του. Η οικονομική σταθερότητα του Οργανισμού αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και στην προώθηση επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες της επαρχίας.