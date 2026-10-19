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Αργά και σταθερά, το Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον εμβληματικά σημεία της πόλης και της Κύπρου γενικότερα, υποβαθμίζεται όσον αφορά στην ενεργό εμπλοκή του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου και συνεπώς και όσον αφορά στην προβολή του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου.

Αυτό τονίζουν φορείς και παράγοντες της Πάφου, με τις διαμαρτυρίες να κορυφώνονται τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο κατα την οποία η Πάφος κρίθηκε ότι δεν φιλοξενεί πλέον στον βαθμό που της αναλογεί παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ή άλλες διεθνούς εμβέλειας εκδηλώσεις.

Μετά την μαζικοποίηση των διαβημάτων και της δυσαρέσκειας για το θέμα αυτό, η δημοτική σύμβουλος Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, ανέλαβε πρωτοβουλία προς τα αρμόδια κρατικά τμήματα και τον ΘΟΚ για αλλαγή του σημερινού στάτους του μνημείου. Μιλώντας στον «Φ» η κ. Σαββίδου, τόνισε ότι από μια πρώτη μελέτη του ζητήματος φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα δεν είναι θέμα προγραμματισμού ή διαθεσιμότητας, αλλά θέμα υποδομών.

Παρατήρησε, ενδεικτικά, ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ξεκίνησε από την Πάφο, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Νίκου Σιαφκάλη και χαρακτήρισε ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός η πόλη που γέννησε αυτόν τον σημαντικό θεσμό δεν φιλοξενεί σήμερα αντίστοιχες μεγάλες παραγωγές, επειδή οι υφιστάμενες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλία όλοι οι αρμόδιοι φορείς, επεσήμανε. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Πάφου και όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να εξετάσουμε τρόπους αναβάθμισης του Αρχαίου Ωδείου, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον αρχαιολογικό του χαρακτήρα.

Παράλληλα, η Αγάθη Σαββίδου επαναφέρει με την ευκαιρία αυτή πρόταση που είχε υποβάλει πριν από έναν χρόνο περίπου ,στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κηποθεάτρου στην Πάφο.

Είχα εισηγηθεί ως καταλληλότερο χώρο το Πάρκο Δασούδι, έναν όμορφο φυσικό χώρο, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραγωγές, προσφέροντας στην Πάφο μια υποδομή αντάξια της πολιτιστικής της ιστορίας και των αναγκών της, εξηγεί.

Ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζεται από τις ελλείψεις στις υποδομές. Αντίθετα, οι ελλείψεις αυτές πρέπει να μας κινητοποιούν, ώστε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια Πάφο που θα πρωταγωνιστεί πάντα στον πολιτισμό, όπως της αξίζει, κατέληξε.