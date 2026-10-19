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Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια πτήσης της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, όταν προέκυψαν υποψίες για απειλή κατά της ασφάλειας του αεροσκάφους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην εκτροπή της πτήσης προς τη Βουλγαρία, με το αεροσκάφος να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Σόφιας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο συναγερμός προκλήθηκε από τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου» στο αεροσκάφος, με το πλήρωμα να προχωρά σε σήμα έκτακτης ανάγκης.

Επιβάτες της πτήσης δήλωσαν στο ισραηλινό μέσο Ynet ότι η αναγκαστική προσγείωση συνδέεται με ανώνυμη πληροφορία για την ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη βουλγαρική πρωτεύουσα, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, όπως μετέδωσε το Ynet.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς προκάλεσε τον συναγερμό.

protothema.gr