Ένταση σημειώθηκε σε πτήση της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας Arkia από Παρίσι προς Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Πάφου, έπειτα από επεισόδιο με επιβάτη που επιτέθηκε σε αεροσυνοδό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Arkia, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν επιβάτης επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, παραβιάζοντας τις οδηγίες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αντέδρασε με φραστική και σωματική επίθεση σε μέλος του πληρώματος.

Ο κυβερνήτης, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφάσισε την εκτροπή του αεροσκάφους προς την Πάφο. Με την προσγείωση, ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και συνελήφθη από την κυπριακή αστυνομία.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πτήση θα συνέχιζε κανονικά προς τον προορισμό της μετά την επίλυση του ζητήματος, ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία. «Η Arkia δεν θα κάνει καμία απολύτως υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ούτε σε περιπτώσεις βίας εναντίον του προσωπικού της», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

