Μέσα σε μια ημέρα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των 3 τελευταίων ετών στα καύσιμα κίνησης, που ανέβασαν τις τιμές, στα 20,3 σεντ το λίτρο τη βενζίνη, στα 35 σεντ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης και 28 σεντ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ) Μάριος Δρουσιώτης.

Σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ, είπε επίσης ότι οι μικρές αυξήσεις, 0,5%, 1%, 1,5% που διαπιστώθηκαν στα είδη πρώτης ανάγκης μέσα από την παρακολούθηση των τιμών που περιλαμβάνονται στο e-kalathi δεν εκτιμάται ότι οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε ότι ενδεχόμενες αυξήσεις στα προϊόντα πρώτης ανάγκης μπορεί να υπάρξουν τον Μάιο.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στο υγραέριο, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι ακολουθούν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σημειώνοντας ότι ο κύλινδρος των 10kg από 18,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου αυξήθηκε στα 24,5 -25 ευρώ.

Σήμερα Πέμπτη τα πρατήρια άνοιξαν και μέχρι το μεσημέρι είχαν στις τιμές αύξηση 2 σεντ το λίτρο στη βενζίνη, 3,5 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 3,55 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξήσεις που συνιστούν τη μεγαλύτερη αύξηση στα καύσιμα των τελευταίων τριών ετών, μέσα σε μία ημέρα, είπε.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, σημείωσε ότι από 1η Απριλίου θα αφαιρούνται 8,3 σεντ το λίτρο από την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε. Πρόσθεσε ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης η μείωση θα είναι 6,2 σεντ το λίτρο.