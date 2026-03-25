επεράσαμε κατά πολύ τις τιμές καυσίμων που ίσχυαν στις 7 Μαρτίου 2022, όταν η τότε κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσιζε να μειώσει τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να συγκρατήσει το κόστος στους καταναλωτές. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, η αύξηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης έχει ήδη ξεπεράσει το «όριο» που είχε τεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση όταν είχε προχωρήσει με τη λήψη μέτρων, σημειώνοντας πως το κράτος θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να ανακοινώσει αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, το κράτος τη δεδομένη στιγμή και από τις αρχές Μαρτίου, που ξεκίνησε η αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, κερδίζει επιπλέον 4 σεντς το λίτρο κατά την πώληση των καυσίμων στην Κύπρο. «Δεν μπορεί το κράτος να έχει σημαντικά έσοδα και ο καταναλωτής να επωμίζεται όλο αυτό το επιπλέον κόστος», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σχολίασε πως αντιλαμβάνεται ότι το κράτος μπορεί να μην προχωρά άμεσα με κάποιες αποφάσεις επειδή θέλει να ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρο, ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, τα επιπλέον μέτρα είναι περιορισμένα και αυτό διότι, η μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 9% ήδη βρίσκεται σε ισχύ, όπως επίσης και ο μηδενικός συντελεστής σε κάποια είδη τροφίμων. Αυτό που επείγει, όπως είπε, είναι η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Μείωση φόρου κατανάλωσης»

Ο κ. Δρουσιώτης έφερε ως παράδειγμα την απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη για μείωση του συγκεκριμένου φόρου κατανάλωσης. Σύμφωνα με το αρχείο του, στις 7 Μαρτίου 2022, μία ημέρα δηλαδή πριν ληφθούν οι αποφάσεις για μείωση του φόρου κατανάλωσης, η τιμή της βενζίνης ήταν στα €1.443 το λίτρο, το πετρέλαιο στα €1.501 το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα €1.026 το λίτρο. Εν αντιθέσει, χθες οι τιμές βενζίνης είχαν φτάσει στο €1.497 το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα €1.725 το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης τα €1.195 το λίτρο. «Η τιμή βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 σεντς το λίτρο σε σχέση με το 2022, το πετρέλαιο κίνησης τα 21 σεντς και το πετρέλαιο θέρμανσης 16 σεντς. Άρα, έχουμε υπερβεί τα όρια που είχε θέσει η τότε κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Δρουσιώτης, συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση εντός των επόμενων ημέρων πρέπει να ανακοινώσει μείωση του φόρου καταναλώσης στα καύσιμα. Υπενθυμίζεται πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη το 2022 αφορούσαν τη μείωση κατά 8,3 σεντς για τα καύσιμα κίνησης (βενζίνης και πετρελαίου) και κατά 6,4 σεντς για το πετρέλαιο θέρμανσης.