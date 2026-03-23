Μιλώντας το μεσημέρι στην ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ 1, ο υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι δεν ευνοεί την επιβολή πλαφόν στις λιανικές ή χονδρικές τιμές καυσίμων, γιατί είναι μέτρο που δεν θα εξυπηρετήσει πραγματικά τους καταναλωτές και υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε κλείσιμο πρατηρίων και σε μείωση της προσφοράς βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στον κόσμο.

Ο υπουργός είπε πως αυτό που μελετά το Υπουργείο Οικονομικών είναι το ενδεχόμενο επαναφοράς του μέτρου της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως, αυτό θα γίνει στην ώρα που πρέπει και στον βαθμό που πρέπει, είπε ο κ. Κεραυνός.

Υπενθύμισε πως ήδη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει μέτρα στήριξης, κόστους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία συνεχίζονται.