Δέσμη τεσσάρων μέτρων στήριξης, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Απρίλιο και τον Μάιο, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως τις 31 Μαΐου, με έμφαση στα καύσιμα, τη στήριξη των νοικοκυριών, την αγροτική παραγωγή και τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών ναύλων.

Πρώτο μέτρο αποτελεί η επιδότηση στο diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 σεντς ανά λίτρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τελικό όφελος για καταναλωτές και επαγγελματίες, μαζί με τον ΦΠΑ, υπολογίζεται σε 20 σεντς ανά λίτρο. Η κυβερνητική στόχευση είναι να περιοριστεί η μεταφορά του αυξημένου κόστους καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή.

Δεύτερο μέτρο είναι η χορήγηση ψηφιακής κάρτας καυσίμων για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές της βενζίνης. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η μεσοσταθμική στήριξη υπολογίζεται στα 36 σεντς ανά λίτρο, που αντιστοιχούν, με βάση μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, σε 50 ευρώ ανά δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ για τα νησιά. Όπως ανακοινώθηκε, τα κριτήρια θα είναι διευρυμένα ώστε να καλύπτουν περίπου τρία στα τέσσερα εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Το τρίτο μέτρο αφορά τους αγρότες, με επιχορήγηση 15% επί των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Η παρέμβαση στοχεύει στην ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα από τις αυξημένες τιμές που καταγράφονται στις εισροές παραγωγής.

Και τέταρτον, ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, θεσπίζεται ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. «Αποζημίωση, ωστόσο, η οποία θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια. Ο στόχος μας είναι να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα» υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το κόστος της δέσμης θα καλυφθεί τόσο από τα δημόσια ταμεία όσο και από αλλαγή στη φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις αυτές καθίστανται δυνατές λόγω της θετικής πορείας της οικονομίας και της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει εφεδρείες σε περίπτωση επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής κατάστασης.

Στη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή της σύρραξης στο Ιράν η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να υψώσει ανάχωμα στις συνέπειες της νέας κρίσης, κινούμενη τόσο στο γεωπολιτικό πεδίο όσο και στο μέτωπο της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και σε εθνικό επίπεδο, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

