Η Ελληνική κυβέρνηση εισέρχεται σε εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων με επίκεντρο τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των εισοδημάτων, καθώς στο προσκήνιο έρχεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης.

Σύμφωνα με το κείμενο, η κινητικότητα στο κυβερνητικό επιτελείο παραμένει έντονη, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν δημιουργούν πολλαπλά μέτωπα πίεσης. Στις εσωτερικές συσκέψεις εξετάζονται τόσο τα επιχειρησιακά σχέδια απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τα σενάρια για ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να επιτρέψει επανάληψη των συνθηκών του 2015.

Στο εσωτερικό μέτωπο, το κυβερνητικό βάρος πέφτει στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι η έκτη από το 2019 και αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά επιδομάτων, επηρεάζοντας απολαβές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται σήμερα στα 880 ευρώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, από την 1η Απριλίου αναμένεται να αυξηθεί είτε στα 920 ευρώ είτε στα 930 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι, παρά την αρχική στόχευση για προσέγγιση των 950 ευρώ ήδη από φέτος, η διεθνής αβεβαιότητα και η αυξημένη ρευστότητα ωθούν την κυβέρνηση σε πιο συγκρατημένες κινήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο κατώτατος μισθός ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027. Όπως επισημαίνεται, σταθερός στόχος παραμένει η συνεχής ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ως βασικό αντίβαρο απέναντι στην ακρίβεια που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, στο μέτωπο της ενέργειας, οι ανακοινώσεις για τον επόμενο κύκλο μέτρων στήριξης θεωρούνται άμεσες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και εντός της ημέρας, μετά και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Ηρώδου Αττικού, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, του Κωστή Χατζηδάκη και του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία απέναντι σε μια κρίση που εξελίσσεται δυναμικά και επηρεάζει ταυτόχρονα το γεωπολιτικό και το ενεργειακό περιβάλλον. Προς το παρόν, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα δεν θεωρείται βιώσιμη επιλογή, λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους.

Αντίθετα, το πρώτο βήμα στήριξης φαίνεται να είναι το fuel pass, το οποίο αναμένεται να δοθεί με γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, εξετάζεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ ειδικές παρεμβάσεις βρίσκονται υπό συζήτηση και για τον αγροτικό τομέα, όπου εξετάζεται ακόμη και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα λιπάσματα.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης μέτρα που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, ενόψει της πασχαλινής περιόδου και της πρώτης μεγάλης εξόδου προς τα νησιά. Στόχος είναι να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να αποφευχθεί περαιτέρω μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στους πολίτες.

