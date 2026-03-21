Χωρίς να αναμένουν κοινή και συντονισμένη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν ήδη σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα και στην ενέργεια, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις από το ράλι των τιμών του πετρελαίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Καθώς παραμένει ασαφές ποια περιθώρια ευελιξίας θα δοθούν τελικά στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή προσωρινών και στοχευμένων μέτρων, χώρες της ΕΕ ενεργοποιούν ήδη εθνικές παρεμβάσεις σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, με στόχο να ανακόψουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στην Αυστρία, εφαρμόστηκε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και το πετρέλαιο κατά περίπου πέντε λεπτά ανά λίτρο, ενώ επιβλήθηκε και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εταιρειών και πρατηρίων καυσίμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο συνδυασμός των μέτρων αυτών οδηγεί σε συνολική υποχώρηση των τιμών περίπου κατά δέκα λεπτά ανά λίτρο.

Η Ιταλία προχώρησε σε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη κατά 25 λεπτά ανά λίτρο και κατά 19 λεπτά στο υγραέριο, συνοδεύοντας το μέτρο με εντατικοποίηση των ελέγχων για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και χειραγώγησης της αγοράς. Παράλληλα, ενεργοποίησε φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για επαγγελματίες οδηγούς και μεταφορικές επιχειρήσεις.

Στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση αναπροσάρμοσε προσωρινά τη φορολογία στα καύσιμα, μειώνοντας ειδικούς φόρους για να αντισταθμίσει μέρος των διεθνών αυξήσεων. Παράλληλα, έθεσε σε εφαρμογή μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να υποχωρεί όταν οι διεθνείς τιμές ενέργειας κινούνται ανοδικά. Στόχος είναι η σταθεροποίηση των τιμών στην αντλία και η συγκράτηση του πληθωρισμού χωρίς υπερβολική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Η Ισπανία ανακοίνωσε από σήμερα μείωση του φόρου επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από 21% σε 10% και κατάργηση άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, εγκρίθηκαν 80 μέτρα στήριξης για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η παρέμβαση αυτή αναμένεται να περιορίσει τις τιμές στις αντλίες έως και κατά 30 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η συνολική μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να φθάσει έως και το 60%.

Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση δεν εμφανίζεται, σε αυτή τη φάση, να προχωρά σε μονομερή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εκτός εάν υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση που θα επιτρέπει σχετικές παρεμβάσεις χωρίς επίπτωση στους δημοσιονομικούς στόχους. Ωστόσο, εξετάζονται άλλες μορφές στήριξης, όπως επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, fuel pass και ενδεχόμενες παρεμβάσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον συνεχιστούν οι ανοδικές πιέσεις.

Με το Brent να παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, οι εξελίξεις δείχνουν ότι ολοένα περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιλέγουν άμεσες φορολογικές παρεμβάσεις στην ενέργεια, αντί να περιμένουν μια ενιαία κοινοτική λύση. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσον αυτές οι κινήσεις θα αποδειχθούν αρκετές για να περιορίσουν το κόστος ζωής και να αποτρέψουν νέα κύματα ανατιμήσεων στην οικονομία.

ΑΠΕ