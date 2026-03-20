Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια και μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, με στόχο να αμβλύνει προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διαμορφώνει σχέδια παρέμβασης, τα οποία θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με την πορεία της κρίσης και τη διάρκειά της. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία σεναρίων, ώστε η κυβέρνηση να είναι σε θέση να αντιδράσει όταν και εφόσον χρειαστεί.

Ο κ. Κεραυνός προχώρησε στις δηλώσεις αυτές ύστερα από συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, όταν κλήθηκε να απαντήσει κατά πόσον το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στις πιθανές επιβαρύνσεις που μπορεί να προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς ειδικά εάν ανάμεσα στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνεται και μείωση φόρων στα καύσιμα, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι τα σενάρια που εξετάζονται είναι ανοιχτά και περιλαμβάνουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως υπογράμμισε, το ποια μέτρα θα εφαρμοστούν θα κριθεί τη δεδομένη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν τότε.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ακόμη ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν είχε προηγηθεί η κρίση στην Γάζα, η οποία επίσης δημιούργησε σοβαρές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα κατά της ακρίβειας τα τελευταία δύο με δυόμισι χρόνια, τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν πρόσφατα ανανεωθεί.

ΥΠΟΙΚ και ΕΔΕΚ συζήτησαν εκποιήσεις, αφθώδη πυρετό και Ιράν

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου συζήτησαν την Παρασκευή σειρά θεμάτων που απασχολούν την Κύπρο, με έμφαση στα προβληματικά δάνεια, τις εκποιήσεις, τον αφθώδη πυρετό και τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τη συζήτηση πολύ εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι διαπιστώθηκαν συγκλίσεις τόσο στις προθέσεις όσο και στις απόψεις των δύο πλευρών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ για τη μελέτη που κατέθεσε για την οικονομία, κάνοντας λόγο για παραγωγικές προτάσεις που, όπως είπε, θα μελετηθούν.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αναστασίου χαρακτήρισε επίσης παραγωγική τη συνάντηση, αναφέροντας ότι η ΕΔΕΚ έθεσε σειρά προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Όπως είπε, για το κόμμα του έχει ιδιαίτερη σημασία η προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην περιοχή και οι πόλεμοι δημιουργούν νέες πιέσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις στα καύσιμα.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι βασική τους έγνοια είναι να μην μετακυλιστεί το αυξημένο κόστος αποκλειστικά στους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της κοινωνίας αποτελεί προτεραιότητα.

Σε σχέση με τις εκποιήσεις, ο κ. Αναστασίου είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την ΕΔΕΚ για τη συζήτηση που άρχισε στη Βουλή, με στόχο, όπως ανέφερε, να ενισχυθούν οι θεσμοί ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του αφθώδη πυρετού, σημείωσε ότι έθεσε την ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως είπε, περνούν δύσκολες στιγμές. Όπως πρόσθεσε, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν θανατωθεί ζώα, με αποτέλεσμα οι επηρεαζόμενοι να καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο οικονομικά βάρη αλλά και οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι το πρώτο κονδύλι έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι πρώτες πληρωμές για τη στήριξη όσων επλήγησαν πρώτοι από την κρίση.

Ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών για την κατανόηση που, όπως είπε, επέδειξε στα αιτήματα της ΕΔΕΚ, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα βρίσκεται στο πλευρό της κυβέρνησης, καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομίας.

Ερωτηθείς κατά πόσον η ΕΔΕΚ θα στηρίξει την κυβερνητική προσπάθεια στη Βουλή, απάντησε ότι το κόμμα στέκεται αρωγός σε όλες τις θετικές προτάσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκεί όπου υπάρχουν διαφωνίες θα ασκεί κριτική και θα καταθέτει τις δικές του εισηγήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις κατοικιών που, όπως είπε, σήμερα εμφανίζονται με υπερεκτιμημένη αξία σε σχέση με το παρελθόν. Εξήγησε ότι, όταν είχαν συναφθεί τα σχετικά δάνεια, η αξία των κατοικιών ήταν κάτω από το όριο των 350.000 ευρώ και θα μπορούσαν να εμπίπτουν σε σχέδια προστασίας, ωστόσο πλέον, λόγω υπεραξιών, οι ίδιες κατοικίες αποτιμώνται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός των συγκεκριμένων σχεδίων.

Όπως είπε, αυτά τα επιμέρους προβλήματα τέθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα τους μεταφέρθηκαν, θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθούν και αυτές οι περιπτώσεις μέσα από διαφορετικά σχέδια.

ΚΥΠΕ