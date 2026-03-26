Σε υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσε η τιμή του κυλίνδρου υγραερίου 10 κιλών τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Μαρτίου 2026, που αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές Απριλίου, η μέση τιμή του κυλίνδρου διαμορφώνεται πλέον στα €25, παρουσιάζοντας μια άλματώδη αύξηση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Η απότομη επιβάρυνση γίνεται εμφανής αν αναλογιστεί κανείς πως μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο η μέση τιμή βρισκόταν στα €18,74, ενώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους δεν ξεπερνούσε τα €18,13. Η σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, όταν η τιμή ήταν στα €17,70, καταδεικνύει μια συνολική αύξηση που αγγίζει το 41% μέσα σε ένα έτος.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί στενά τη διαμόρφωση των τιμών, σημειώνοντας ότι η παρούσα συγκυρία αντικατοπτρίζει την πλήρη εξάρτηση της εγχώριας αγοράς από τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές των καυσίμων.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τη σύγκρουση στο Ιράν. Οι εντάσεις αυτές προκάλεσαν ντόμινο ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επηρεάζοντας άμεσα τα δύο βασικά συστατικά του υγραερίου (LPG):

α) Βουτάνιο (80% του μείγματος): Κατέγραψε αύξηση-σοκ ύψους 77% από τις αρχές Ιανουαρίου.

β) Προπάνιο (20% του μείγματος): Η τιμή του αυξήθηκε κατά 47% την ίδια περίοδο.

Το υγραέριο που φτάνει στα κυπριακά σπίτια είναι αποτέλεσμα της ανάμειξης αυτών των δύο υδρογονανθράκων, τα οποία εισάγονται ως πρώτες ύλες και υπόκεινται στις διακυμάνσεις των διεθνών δεικτών.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις, η Κύπρος διαθέτει πλέον μια σύγχρονη υποδομή διαχείρισης. Στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού λειτουργεί η μονάδα της VLPG Plant Ltd, μια στρατηγική κοινοπραξία των εταιρειών Petrolina, EKO, Intergaz και Synergas.

Αν και οι τέσσερις εταιρείες λειτουργούν ανταγωνιστικά στην αγορά, συνεργάζονται στην κοινή αυτή μονάδα για την εισαγωγή και αποθήκευση χύμα υγραερίου, την ανάμειξη των συστατικών και την εμφιάλωση και τη συντήρηση των κυλίνδρων για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η VLPG διαχειρίζεται ετησίως περίπου 32.000 τόνους χύμα υγραερίου και 24.000 τόνους εμφιαλωμένου, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών της χώρας. Παρά τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει το υπερσύγχρονο τερματικό, το τεράστιο κόστος εισαγωγής της πρώτης ύλης φαίνεται πως μετακυλίεται αναπόφευκτα στην τελική τιμή του προϊόντος.

Κύλινδρος 10kg (μέση τιμή)

Περίοδος

Μάρτιος 2025 €17,70

Ιανουάριος 2026 €18,13 με ποσοστό μεταβολής 2,4%

Φεβρουάριος 2026 €18,74 με ποσοστό μεταβολής 3,4%

Μάρτιος 2026 €25,00 με ποστοστό μεταβολής 33,4%