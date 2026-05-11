Η Κύπρος διαθέτει ιστορία, πολιτισμό, ανθρώπινο δυναμικό και αυθεντικές εμπειρίες, αλλά εξακολουθεί να μην έχει διαμορφώσει ένα ενιαίο αφήγημα για το πώς θέλει να παρουσιάζεται στο εξωτερικό, ανέφεραν δημιουργοί περιεχομένου και επαγγελματίες του ψηφιακού χώρου στο Cyprus Diaspora Forum, στη Λεμεσό.

Η συζήτηση έγινε στο πάνελ «Content creation: reaching global audiences», στις 7 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Amara, με συντονιστή τον Άδωνι Αδώνη, news editor στο Finance Magnates. Στο πάνελ συμμετείχαν ο συγγραφέας Άλεξ Χριστοφή, η διευθύνουσα σύμβουλος της TheSoul Media, Λουίζα Ιωαννίδου, η δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Μαργαρίτα Ορλόβα, ο brand builder Μάρτιν Ζαριάν, ο επιχειρηματίας Μάθιου Ζορπάς και η influencer και creative strategist Ραφαέλλα Μεχμέτ.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι η Κύπρος δεν μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται μόνο μέσα από παραλίες, ακίνητα, νυχτερινή ζωή ή παλιά κλισέ, την ώρα που διεθνώς ο ανταγωνισμός για την προσοχή του κοινού είναι τεράστιος και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης περιεχομένου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε ένα ερώτημα ευρύτερο από το μάρκετινγκ: για ποιο πράγμα θέλει τελικά να είναι γνωστή η Κύπρος;

Ο Άλεξ Χριστοφή ανέφερε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, την κατέστησε επί χιλιάδες χρόνια χώρο ανταλλαγών, προσαρμογής και καινοτομίας. «Η καινοτομία είναι ενσωματωμένη στην ταυτότητα του νησιού», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να προβληθεί πολύ περισσότερο ως μέρος της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Ο Μάρτιν Ζαριάν είπε ότι η Κύπρος δεν πάσχει από έλλειψη περιεχομένου, αλλά από έλλειψη κατεύθυνσης. Όπως ανέφερε, η χώρα πρέπει να παρουσιάζεται ως κάτι «περισσότερο από τα σκάνδαλα διαβατηρίων, περισσότερο από τα ακίνητα, περισσότερο από το χαλλούμι, περισσότερο από τη φιλοξενία».

Το κρίσιμο ερώτημα, πρόσθεσε, είναι «τι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον και πώς θα φτάσουμε εκεί», προειδοποιώντας ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου που παράγεται για την Κύπρο ανακυκλώνει τις ίδιες εικόνες και τα ίδια μοτίβα.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ραφαέλλα Μεχμέτ είπε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να βοηθήσουν το διεθνές κοινό να γνωρίσει πτυχές της Κύπρου που σπάνια προβάλλονται, όπως η ζωή στα χωριά, η φύση και οι μικρές καθημερινές ιστορίες του τόπου, πέρα από τη Νissi Beach και την Αγία Νάπα.

Η Μαργαρίτα Ορλόβα ανέδειξε ως ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της Κύπρου τις ανθρώπινες σχέσεις. Όπως είπε, η εμπιστοσύνη, η φήμη, οι προσωπικές επαφές και η καθημερινή φιλοξενία αποτελούν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του νησιού. «Εδώ η εμπιστοσύνη προηγείται των συναλλαγών», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους ομιλητές να τονίζουν ότι μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργική διαδικασία, αλλά όχι να υποκαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία. Η Λουίζα Ιωαννίδου, επικεφαλής μιας εταιρείας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε ψηφιακά brands, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή, την ανάλυση και την οργάνωση της δουλειάς, όμως πρέπει να παραμένει εργαλείο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο», είπε, προσθέτοντας ότι μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά μόνο όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη κρίση. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι η πλήρης εξάρτηση από τα συστήματα αυτά «στο τέλος θα σε απογοητεύσει».

Από την πλευρά του, ο Άλεξ Χριστοφή έκανε διάκριση ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και την τέχνη. «Ο στόχος της τέχνης δεν είναι να μειώνει την τριβή, αλλά να την εξερευνά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη δημιουργία στηρίζεται στο συναίσθημα, στην εμπειρία και στην ικανότητα κατανόησης της δυσκολίας.

Οι ομιλητές εκτίμησαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει πιο εύκολη και φθηνή τη μαζική παραγωγή περιεχομένου, αλλά την ίδια στιγμή θα κάνει πιο πολύτιμες τις αυθεντικές ανθρώπινες φωνές. Η Ραφαέλλα Μεχμέτ σημείωσε ότι το κοινό δείχνει ήδη να κουράζεται από τις τέλειες εικόνες και τα πρότυπα πολυτέλειας, αναζητώντας περισσότερο νόημα, εμπειρία και ανθρώπινη αλήθεια.

Πιο αιχμηρός ήταν ο Μάθιου Ζορπάς, ο οποίος είπε ότι η Κύπρος καθυστέρησε να αντιληφθεί τη σημασία της οικονομίας των δημιουργών περιεχομένου και της ψηφιακής μετάβασης. «Δεν είμαστε μικροί», είπε, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Κύπρος χρειάζεται μακροπρόθεσμη σκέψη, καλύτερες υποδομές και περισσότερο χώρο για νεότερους ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης. «Πρέπει να μπουν οι νεότεροι άνθρωποι», είπε.

Η Λουίζα Ιωαννίδου έθεσε και το ζήτημα της εκπαίδευσης, λέγοντας ότι η Κύπρος χρειάζεται προγράμματα κατάρτισης, πιστοποιήσεις ή ακόμη και πανεπιστημιακές κατευθύνσεις που θα μαθαίνουν στους νέους πώς να δημιουργούν περιεχόμενο, να χτίζουν κοινότητες και να λειτουργούν ως πρεσβευτές της χώρας.

Η Μαργαρίτα Ορλόβα είπε ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για πιο ουσιαστικές ιστορίες γύρω από την Κύπρο, την ιστορία της, τα μουσεία της και τις προσωπικότητές της, όμως οι δημιουργοί περιεχομένου χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη από το ευρύτερο σύστημα.

(Φωτογραφία: Αντώνης Αντωνίου)