Σε συναγερμό παραμένει η Κύπρος λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

Χθες ήχησαν δύο φορές οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποι απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε την Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Στο μεταξύ η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες, μετά την πολύ σημαντική βοήθεια της Ελλάδας με τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

7:44 – Τριάντα εννέα πτήσεις ακυρώνονται την Παρασκευή από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

Τριάντα εννέα συνολικά πτήσεις ακυρώνονται την Παρασκευή από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης». Σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου έχουν ακυρωθεί 22 αφίξεις και 17 αναχωρήσεις.

7:37 – Συνάντηση ΠτΔ με τον επικεφαλής της MI6

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής των υπηρεσίας πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (MI6).

7:24 – Το αμυντικό τοίχος που υψώθηκε για να προστατεύσει την Κύπρο

Από τον Κίμωνα και τον Χριστόφορο Κολόμβο, μέχρι τον βρετανικό δράκο και τα «γεράκια»

7:20 – Κανονικά όλες οι πτήσεις από και προς την Πάφο σήμερα

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου θα λειτουργήσει σήμερα χωρίς να καταγράψει καμία ακύρωση προγραμματισμένης πτήσης. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του philenews στην Πάφο, Ντόρα Χριστοδούλου, όλες οι πτήσεις θα διεξαχθούν κανονικά, τόσο όσον αφορά στις αφίξεις όσο και όσον αφορά στις αναχωρήσεις.

6:43 – Οι σειρήνες στο Ακρωτήρι και ο προβληματισμός για τους συναγερμούς

Ειδικοί εξηγούν το λόγο για τον οποίο ξέφυγε το drone – Ποιο κενό καλύπτει η φρεγάτα «Ψαρά»

6:27 – Συνέντευξη του Προέδρου Δημοκρατίας στον ΣΚΑΪ

Οι επιθέσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και προέρχονται κυρίως από τον Λίβανο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά.

6:17 – Σήμερα αναμένεται επανεξέταση του καθεστώτος εκκένωσης που επικρατεί στο Ακρωτήρι