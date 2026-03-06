Οδηγίες αυτοπροστασίας εξέδωσε η Κυβέρνηση αναφορικά με το ενδεχόμενο να ηχήσουν σειρήνες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση σοβαρού ή γενικευμένου κινδύνου, οι Αρχές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν σειρήνες προειδοποίησης, με στόχο την άμεση ενημέρωση και προστασία του πληθυσμού. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα μέτρα αυτοπροστασίας.

Τι πρέπει να κάνετε αν ακούσετε σειρήνα

1. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία μας, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρισκόμαστε, κατευθυνόμαστε άμεσα προς αυτόν ΠΕΖΟΙ και με ψυχραιμία.

2. Εάν βρισκόμαστε σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, παραμένουμε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

3. Εάν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο, μετακινούμαστε στον ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

4. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ προς τους χώρους αυτούς.

5. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, παραμένουμε σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.