Σειρήνες ήχησαν στην περιοχή της Έγκωμης, πλησίον του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται ο «Φιλελεύθερος», με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Ψάχνοντας το θέμα, διαπιστώσαμε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις πρεσβείες που βρίσκονται στην περιοχή. Στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε με την Αστυνομία, αλλά και πάλι δεν είχαν οτιδήποτε που να αφορά πραγματικό συναγερμό.

Εν τέλει, το μυστήριο λύθηκε από μαρτυρίες μαθητών. Όπως μας ανέφεραν, επρόκειτο για φάρσα που έκαναν άλλοι μαθητές με ήχο σειρήνων μέσω μεγαφώνων!

Πρόκειται για απαράδεκτο γεγονός, το οποίο καθηκόντως αναφέραμε στην Αστυνομία. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και τέτοιου είδους φάρσες δεν επιτρέπονται από οποιονδήποτε. Ούτε από νεαρούς μαθητές. Επιβάλλεται όλοι να αντιληφθούν την σοβαρότητα της κατάστασης.

Π.Ε.