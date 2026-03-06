Σε συνέχεια της πρώτης δοκιμής αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) με οδηγίες αυτοπροστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι σήμερα, 6 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί νέα δοκιμή αποστολής γραπτών μηνυμάτων στους πολίτες ανά Επαρχία.

Μετά την πρώτη δοκιμή, έγιναν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων.

Συγκεκριμένα:

Η δοκιμαστική αποστολή θα γίνει σταδιακά από τις 4:30 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. ως ακολούθως:

Pre-paid (χωρίς διεύθυνση): 4:30 μ.μ.

4:30 μ.μ. Επαρχία Πάφου: 5 μ.μ.

5 μ.μ. Επαρχία Αμμοχώστου: 5:30 μ.μ.

5:30 μ.μ. Επαρχία Λευκωσίας: 6 μ.μ.

6 μ.μ. Επαρχία Λάρνακας: 6:30 μ.μ.

6:30 μ.μ. Επαρχία Λεμεσού: 7 μ.μ.

Στο μήνυμα που θα αποστέλλεται, θα αναγράφεται η Επαρχία που αφορά το ενδεχόμενο περιστατικό. Διευκρινίζεται ότι τα μηνύματα αποστέλλονται με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε συνδρομητής στον πάροχο τηλεφωνίας του και όχι με βάση την τοποθεσία όπου βρίσκεται τη στιγμή της αποστολής. Ως εκ τούτου, συνδρομητές που βρίσκονται σε διαφορετική Επαρχία από εκείνη που είναι δηλωμένη στον πάροχό τους θα λάβουν μήνυμα που αφορά την Επαρχία της δηλωμένης διεύθυνσής τους. Σημειώνεται ότι συνδρομητές, για τους οποίους δεν υπάρχει δηλωμένη διεύθυνση, θα λάβουν μήνυμα ανεξαρτήτως Επαρχίας. Σκοπός της δοκιμής είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε το σύστημα να μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρόσθετο μέτρο ενημέρωσης των πολιτών, εάν και εφόσον χρειαστεί. Το μέτρο θα αξιοποιηθεί στην παρούσα φάση συμπληρωματικά των υφιστάμενων μέτρων ενημέρωσης των πολιτών.

Η διαδικασία αυτή είναι προσωρινή και θα αντικατασταθεί με το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι, αν λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες: