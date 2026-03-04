Γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της αποστολής μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης των πολιτών σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ανέφεραν την Τετάρτη αρμόδιες πηγές.

Η δοκιμαστική αποστολή μηνυμάτων απόψε ήταν ακόμα ένα μέτρο το οποίο γίνεται προσπάθεια για να τεθεί σε εφαρμογή, σημειώθηκε. «Το δοκιμάσαμε, προφανώς θα υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες και θα τις λύσουμε», αναφέρθηκε, προσθέτοντας ότι η παράμετρος του χρόνου είναι ουσιαστική για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Δεν έχει σταλεί ποτέ ξανά μήνυμα SMS σε τέτοια έκταση, επισημάνθηκε.

«Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρόκειται για δοκιμές που πρέπει να γίνονται για να μπορέσουν να βρεθούν οι τεχνικές λύσεις στον βαθμό που μπορούμε να το βελτιώσουμε (Σ.Σ. το εν λόγω μέτρο) χωρίς να αφαιρούμε άλλες μεθόδους που ακολουθούμε», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης προχωρά κανονικά, προσθέτοντας ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την εφαρμογή του είναι ο Ιούνιος του 2026.

ΚΥΠΕ