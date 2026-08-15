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Ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς επανέρχονται ως σημείο αντιπαράθεσης τα Στενό του Ορμούζ, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι σκοπεύει να ανακηρύξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «έδαφος των ΗΠΑ».

Η Τεχεράνη απάντησε ότι το Ορμούζ «ήταν ιρανικό, είναι ιρανικό και θα παραμείνει ιρανικό», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι η ίδια να αποφασίσει διαφορετικά.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν καταλαμβάνεται με αεροπλανοφόρα»

Τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου απέρριψε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει κάποια στιγμή να «αποδεχτεί την πραγματικότητα» και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποστεί «στρατηγικές και βαριές ήττες».

«Το Στενό του Ορμούζ ήταν ιρανικό, είναι ιρανικό και θα παραμείνει ιρανικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι παραμένει «κλειστό» και θα ανοίξει ξανά μόνο κατόπιν «διαταγής» της Τεχεράνης.

«Όσο οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την ήττα τους, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό», συμπλήρωσε.

ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!

تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود. (۱) — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 14, 2026

Τραμπ: «Σύντομα θα το ανακηρύξω έδαφος των ΗΠΑ»

Η οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση της αστυνομίας στο Γκάρντεν Σίτι, κοντά στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας με ένα ελαφρύ χαμόγελο, είπε ότι «σύντομα θα ανακηρύξω το Στενό του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ», αφού προηγουμένως «τελειώσουμε να νικάμε το Ιράν, που ηττάται πολύ οδυνηρά».

"Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States."



President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being "very badly defeated." pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, ισχυρισμό που η Τεχεράνη διαψεύδει χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα».

Στην πράξη, η στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή με απόφαση της Τεχεράνης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη» για τον πόλεμο

Κατά την ίδια ομιλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν και επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει «ποτέ πυρηνικό όπλο».

Η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδίωξε ποτέ την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου για τους πολίτες των ΗΠΑ.

«Αν χρειάζεται να πληρώνετε λίγα περισσότερα» για καύσιμα, «είναι εντάξει», είπε απευθυνόμενος στους Αμερικανούς, προσθέτοντας ότι «δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη», καθώς θεωρεί πως «πήρα τη σωστή απόφαση» κηρύσσοντας τον πόλεμο.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύρραξης, η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 35%, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στα αμερικανικά νοικοκυριά, την ώρα που η δημοτικότητα του Τραμπ καταγράφει υποχώρηση.

Διαφορετική ιεράρχηση από τον Βανς

Η υπεράσπιση του πολέμου από τον Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος παρουσίασε διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε» και βρίσκεται «πολύ πιο χαμηλά από τα υψηλά όπου είχε φτάσει στην αρχή της ένοπλης σύρραξης», δήλωσε ο Βανς.

«Ιδού ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα, να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση οδεύει προς την επίτευξη και των δύο στόχων.

Στο οικονομικό μέτωπο μεταφέρεται η πίεση

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να δίνει ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν, καθώς η διπλωματική οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει αναστείλει, τουλάχιστον προς το παρόν, τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι δύο μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν και ότι μέσω αυτών ανταλλάσσονται μηνύματα. Επέμεινε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγεται καμία διαπραγμάτευση.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν έτσι να επιμένουν στις θέσεις και στους όρους που έχουν θέσει για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται διέξοδος από το αδιέξοδο.

protothema.gr