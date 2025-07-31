Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus – EUC) έχει καθιερωθεί ως ένας από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, με σταθερή επένδυση στην ακαδημαϊκή αριστεία, την έρευνα, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης και ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, έχει εδραιωθεί ως ένας ποιοτικός εκπαιδευτικός προορισμός. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική στρατηγική για την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Ένα πολυπολιτισμικό πανεπιστήμιο με παγκόσμιο αποτύπωμα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 70 ιδρύματα και περισσότερους από 300.000 φοιτητές και φοιτήτριες σε 20 χώρες. Σήμερα, η φοιτητική κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αριθμεί περισσότερους από 12.600 φοιτητές και φοιτήτριες από 80 διαφορετικές εθνικότητες, με προέλευση από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και πολλές ακόμη χώρες του κόσμου. Φοιτητές από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιλέγουν το EUC, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

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Διεθνείς κατατάξεις

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2024, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους ακόλουθους τομείς: Teaching, Employability, Global Engagement, Online Learning, Diversity/equity/inclusion και για το MD Medicine degree.

Σημαντική διάκριση αποτελεί η πρόσφατη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις θέσεις 601+ παγκοσμίως στα γνωστικά πεδία της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026.

Ένα Πανεπιστήμιο με ευρωπαϊκή προοπτική

Η διεθνής ανάπτυξη του Πανεπιστημίου αποτυπώνεται στην ίδρυση του πρώτου παραρτήματος κυπριακού πανεπιστημίου εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας το 2022, στη Φρανκφούρτη. Παράλληλα, το EUC Frankfurt επεκτείνεται με νέες ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποδομές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως διεθνούς κέντρου ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας.

Η επιτυχία του EUC Frankfurt έδωσε τη δυναμική για το επόμενο μεγάλο βήμα: την πρόσφατη υποβολή αίτησης για την ίδρυση του EUC Athens. Η νέα αυτή προοπτική ενισχύει τη διασύνδεση Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης και επιβεβαιώνει τη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Ζωής και Υγείας

Με τρεις διακριτές αλλά στενά διασυνδεδεμένες Σχολές — Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική — το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σπουδών στις Ιατρικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Ζωής και Υγείας. Προσφέρει συνολικά 29 προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από την Ιατρική, την Οδοντιατρική και την Κτηνιατρική έως τη Βιοϊατρική, τη Νοσηλευτική, τη Φυσικοθεραπεία, τη Λογοθεραπεία, την Εργοθεραπεία και τη Διατροφή–Διαιτολογία.

Η εκπαίδευση συνδυάζει σύγχρονη επιστημονική γνώση με ουσιαστική κλινική εμπειρία, αξιοποιώντας πανεπιστημιακές κλινικές, εξειδικευμένα εργαστήρια και προηγμένες τεχνολογίες προσομοίωσης. Η Ιατρική Σχολή, διαπιστευμένη από τη World Federation for Medical Education (WFME), εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσφέρει στους φοιτητές διεθνείς ευκαιρίες κλινικής εκπαίδευσης μέσω των Summer Externships, σε συνεργαζόμενα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Η Οδοντιατρική Σχολή, αναγνωρισμένη από το Association for Dental Education in Europe (ADEE), συνδυάζει ψηφιακή εκπαίδευση και κλινική πρακτική στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική, ενώ η Κτηνιατρική Σχολή ακολουθεί τη φιλοσοφία One Health και ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα του European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT), αναδεικνύοντας τη στενή σύνδεση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος.

Διεθνές οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και επαγγελματικών ευκαιριών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς σε Ευρώπη και Ασία. Ξεχωρίζουν, η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέροντας 4 Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής στις ειδικότητες: (1) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, (2) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Ανθρώπινων Πόρων (3) Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες και (4) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Μη Τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Ενώ η συνεργασία με το Cambridge Centre for Alternative Finance του Cambridge Judge Business School ενισχύει τη σύνδεση των φοιτητών με τις προκλήσεις της χρηματοοικονομικής καινοτομία.

Μέσα από τις στρατηγικές συνεργασίες του με το IDEC/Minjiang University και το Nanjing University of Posts and Telecommunications, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα κοινά προγράμματα σπουδών (Joint Degrees). Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, προσφέροντας στους φοιτητές μια πραγματικά διεθνή εκπαιδευτική εμπειρία και τα εφόδια που απαιτούνται για να διακριθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο επαγγελματικό περιβάλλον.

Η διεθνής διάσταση επεκτείνεται και στη Νομική Σχολή, όπου οι φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, πραγματοποιούν ακαδημαϊκές επισκέψεις στον Άρειο Πάγο, στο Στρασβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν τη σύνδεση της νομικής εκπαίδευσης με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη σύγχρονη νομική πρακτική.

Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Το Start–Up Center powered by Microsoft στηρίζει φοιτητές που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες, ενώ η Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής διακρίνεται συστηματικά σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Στον τομέα των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών, οι φοιτητές επωφελούνται από σημαντικές απαλλαγές στις επαγγελματικές εξετάσεις των ACCA και ICAEW, ενώ μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών ACCA–EUC έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν υποτροφία και αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην EY ή την KPMG ήδη από το πρώτο έτος σπουδών. Παράλληλα, χάρη στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το CFA Institute, μπορούν να διεκδικήσουν ετήσιες υποτροφίες CFA και να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή στο 22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2026