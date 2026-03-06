Πραγματοποιείται στις 9.00 σήμερα το πρωί στην Πάφο επαρχιακή σύσκεψη με θέμα τα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική στο κέντρο της Πάφου.

Στη σύσκεψη θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και σε αυτήν θα λάβουν μέρος οι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι όλων των Δήμων της επαρχίας, των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου.

Σκοπός της σύσκεψης είναι ο συντονισμός και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε σχέση με τα καταφύγια και συναφή θέματα που απασχολούν την επαρχία Πάφου.

Σήμερα στην επαρχία Πάφου υπάρχουν συνολικά 81 καταφύγια, ενώ μετά τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη προχωρήσει στην ανεύρεση νέων χώρων που μπορεί να λειτουργήσουν ως τέτοια. Σε συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά τμήματα, ήδη προωθείται η επισημοποίηση των διαδικασιών για χαρακτηρισμό και των νέων αυτών χώρων ως καταφύγια Πολιτικής Άμυνας.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στον Δήμο Ιεροκηπίας, με την συμμετοχή της Πολιτικής Άμυνας. Διαπιστώθηκαν μεγάλες ανεκπλήρωτες ανάγκες, καθώς στα δημοτικά όρια υφίστανται επτά μόνο καταφύγια, τα οποία βρίσκονται στη Γεροσκήπου, ενώ στα άλλα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας δεν υπάρχουν καταφύγια.

Ο Δήμαρχος, Νίκος Παλιός, πρότεινε όπως το Κέντρο Υγείας Χριστόφορος Χατζηλαμπρής στην Κολώνη και το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των καταφυγίων.