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Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα συμμετάσχει με εθνικό περίπτερο στην 8η Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χειροτεχνίας και Δημιουργίας «Révélations» 2027 και ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται σε τομείς της σύγχρονης χειροτεχνίας, όπως το γυαλί, το ξύλο, το ύφασμα και οι ίνες, η κεραμική, η μεταλλουργία, η πέτρα, το δέρμα και το χαρτί.

Η 8η διοργάνωση της Μπιενάλε θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais στο Παρίσι, από τις 19 έως τις 23 Μαΐου 2027.

Η Révélations International Fine Craft and Creation Biennial διοργανώνεται από το 2013 από τον οργανισμό Ateliers d’Art de France και αποτελεί μια διεθνή εμπορική έκθεση αφιερωμένη στη σύγχρονη χειροτεχνία. Παρουσιάζει έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εκθέσουν και να διαθέσουν προς πώληση τα έργα τους σε ένα διεθνές κοινό. Στόχος της είναι να αναδείξει την αξία των χειροποίητων αντικειμένων και να προωθήσει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την καλλιτεχνική παράδοση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα από την τρίτη της συμμετοχή στη «Révélations», η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας επιδιώκει:

να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί της, Κύπριοι καθώς και διεθνείς καλλιτέχνες που ζουν στο νησί, αντλούν έμπνευση από τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις θεματικές που διερευνούν στο έργο τους, μέσα από ένα διακριτό και σύγχρονο δημιουργικό πνεύμα.

να αφηγηθεί μια ιστορία συγγένειας και σύνδεσης μεταξύ των δεξιοτεχνών δημιουργών και των ποικίλων πολιτιστικών επιρροών που τους περιβάλλουν, οι οποίες, είτε εκφράζονται μέσα από την τεχνική είτε ανακαλούνται ως μνήμη, αποτελούν τη βάση της δημιουργικής διαδικασίας.

να αναδείξει τη γεωγραφία και την ιστορία της Κύπρου: ενός νησιού στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, σημείου συνάντησης όπου συγκλίνουν και αλληλεπιδρούν πολιτιστικές, πολιτισμικές και καλλιτεχνικές επιρροές που αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Révélations» έχει έντονο εμπορικό χαρακτήρα και τα έργα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς πώληση, με τη συγκατάθεση των δημιουργών τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τιμών από €300 έως €20.000.

Οι αιτητές καλούνται να υποβάλουν πρωτότυπα έργα που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και καινοτομία. Παρότι καταρχήν γίνονται δεκτές όλες οι μορφές χειροτεχνίας, οι καλλιτέχνες ενθαρρύνονται να μην υποβάλουν προτάσεις που αφορούν ενδύματα και αξεσουάρ, καθώς ενδέχεται να μην θεωρηθούν εξίσου συναφή με τα ενδιαφέροντα των συλλεκτών και του κοινού της συγκεκριμένης έκθεσης, σε σύγκριση με έργα εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, όπως δημιουργίες σε πέτρα και ξύλο, κεραμικά, υφαντά και κοσμήματα, νοουμένου ότι οι διαστάσεις, οι μορφές και οι εννοιολογικές προσεγγίσεις των έργων συνάδουν με το επιμελητικό όραμα της έκθεσης. Οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν υφιστάμενα έργα από το καλλιτεχνικό έργο του δημιουργού ή έργα που θα σχεδιαστούν ειδικά για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η προεπιλογή των καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από την Υφυπουργό Πολιτισμού. Η επιτροπή θα αποτελείται από τον/την Ανώτερο/η Λειτουργό της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Λειτουργό του Υφυπουργείου Πολιτισμού και έναν ανεξάρτητο εξωτερικό επιμελητή/επιμελήτρια.

Στη συνέχεια, ο κατάλογος των προεπιλεγέντων δημιουργών θα υποβληθεί στην Καλλιτεχνική Συντονιστική Επιτροπή της «Révélations» για την τελική επιλογή των συμμετεχόντων. Η εν λόγω επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Οι επιλεγέντες καλλιτέχνες αναμένεται να συνεργαστούν με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και τον/την επιμελητή/επιμελήτρια της έκθεσης. Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας θα καλύψει το κόστος μεταφοράς των επιλεγμένων έργων από και προς το Παρίσι, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της έκθεσης και το προωθητικό υλικό. Δεν θα καλύψει, ωστόσο, τυχόν δαπάνες που αφορούν τη δημιουργία νέων έργων. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα λάβουν ποσό ύψους €700 ως αμοιβή για τη συμμετοχή τους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κατάλογος των προεπιλεγέντων καλλιτεχνών θα υποβληθεί στην Καλλιτεχνική Συντονιστική Επιτροπή της «Révélations» στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία θα λάβει την τελική της απόφαση στις επόμενες βδομάδες.

Η προθεσμία παράδοσης των επιλεγμένων έργων στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας για προετοιμασία και αποστολή στο Παρίσι θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν συνεννόησης με τους καλλιτέχνες. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες θα πρέπει επίσης να υποβάλουν σχετικό προωθητικό υλικό έως τις αρχές Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το έντυπο αίτησης διαθέσιμο εδώ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cyprus.handicraft@culture.gov.cy, συνοδευόμενο από:

Σαφή δείγματα της δουλειάς του/ της δημιουργού σε ψηφιακή μορφή (portfolio με τουλάχιστον έξι αντιπροσωπευτικά έργα, συνολικού μεγέθους έως 5MB).

Σύντομη περιγραφή της πρότασης/συλλογιστικής (concept), στην οποία να επεξηγείται πώς αυτή ανταποκρίνεται στους πιο πάνω στόχους της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Σύντομη περιγραφή των τεχνικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της δημιουργού.

Όλα τα πιο πάνω πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση cyprus.handicraft@culture.gov.cy μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, αναγράφοντας στο πεδίο «Θέμα» (Subject): Clarifications regarding “Révélations”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χειροτεχνίας και Δημιουργίας «Révélations», επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Πληροφορίες για τη Révélations.