Το κράτος προχωρεί για ένα «σύστημα μαζικής ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων», το οποίο «θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου», ώστε να υπάρχει «ένα τελειοποιημένο σύστημα για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση», δήλωσε την Πέμπτη η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά.

Σε δηλώσεις της την Πέμπτη έπειτα από συνάντηση με τον Πρόεδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, η κ. Παπά είπε πως «είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας», αν και όπως σημείωσε «υπάρχουν αδυναμίες».

Η κ. Παπά σημείωσε πως “έχουμε διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε», υπογραμμίζοντας πως η Πολιτική Άμυνα εργάζεται «μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας και της πρόληψης του πληθυσμού, χωρίς πανικό». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο».

Η κ. Παπά έκανε λόγο για προσπάθειες που καταβάλλονται, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν αδυναμίες», για να προσθέσει πως «προσπαθούμε με τη συνεργασία των διαφόρων κομμάτων και τη στήριξη του κράτους να ενισχυθούμε». Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι «είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας».

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες «να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν», σημειώνοντας ότι «το να είσαι ενημερός σημαίνει ότι αυξάνει την ανθεκτικότητά σου και μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο πιο αποτελεσματικά».

Αναφερόμενη στην ενημέρωση του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων, η Διοικήτρια είπε ότι το κράτος προχωρεί για «το σύστημα μαζικής ενημέρωσης του πληθυσμού σε περιπτώσεις κρίσεων», το οποίο, όπως ανέφερε, «θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου», ώστε να υπάρχει «ένα τελειοποιημένο σύστημα για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση».

Για τη δοκιμαστική προσπάθεια των τελευταίων ημερών, ανέφερε ότι ήταν «μια πρόσθετη μέση λύση» με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και με συνεργασία παρόχων κινητής τηλεφωνίας, προσθέτοντας ότι «υπήρξαν κάποιες αδυναμίες» και ότι σήμερα γίνεται «ανατροφοδότηση από το Υφυπουργείο για να δουν τις αδυναμίες και να δώσουν τις λύσεις που απαιτούνται».

Ερωτηθείσα για επανάληψη της διαδικασίας, απάντησε ότι «θα ξαναγίνει και σε επόμενες μέρες», προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η πρόθεση».

ΚΥΠΕ